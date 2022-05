Wes Matthews, vétéran et atout fraîcheur des Bucks

« Un mot pour Wes. On ne parle pas beaucoup de lui, mais il défend sur le meilleur scoreur adverse et il fait tellement de choses, et se sacrifie sur des situations en attaque à cause des choses que nous lui avons demandé de faire en défense ».

Avec Bobby Portis, Jrue Holiday avait tenu à saluer l’apport de Wes Matthews à l’issue du Game 1 remporté par les Bucks à Boston en demi-finale de conférence. En l’absence de Khris Middleton, il doit donc faire de son mieux, en compagnie de Grayson Allen, pour compenser le forfait du premier lieutenant de Giannis Antetokounmpo.

Un shooteur devenu spécialiste de la défense

Reconnu pour ses qualités sur le tir extérieur depuis son arrivée en NBA, en 2009, Wes Matthews s’est mué en spécialiste de la défense, une « niche » dans laquelle il se montre précieux pour les Bucks dans la conquête d’un deuxième titre consécutif de champion NBA.

« Je peux laisser passer un bon tir si j’estime que quelque chose de mieux peut arriver derrière. Si je suis ouvert, je tire, c’est ce que je suis censé faire. Mais ne vous méprenez pas, je pourrais laisser passer 15 tirs à 3-points si la situation l’exige. Si c’est ce que le jeu demande, alors je m’en fiche », a-t-il lancé.

Samedi encore dans le Game 3, il a été relativement discret en attaque, mais s’est distingué en terminant avec le meilleur +/- de son équipe, signe que Milwaukee s’est mieux porté durant les 32 minutes qu’il a passées sur le terrain. Jayson Tatum peut en témoigner, lui qui a fini à 4/19 au tir !

« Il a été incroyable, à rester devant lui, à lui compliquer la tâche, le forcer à prendre des tirs difficiles. Il a été incroyable », s’est réjoui Giannis Antetokoumpo après la rencontre.

Une autre action a également fait parler, lorsqu’il s’est jeté pour essayer de sauver un ballon… en percutant les jambes de Derrick White, venu également tenter de ramasser le cuir.

Défendre est devenu sa tâche principale, une mission dont il s’acquitte plutôt bien donc, avec une attitude qui rejaillit sur l’ensemble du groupe et qui bénéficie même à Mike Budenholzer.

« Il a un don incroyable pour le partage », a confié le coach. « Sa perspicacité défensive demande un certain niveau d’intelligence. Appelez-ça comme vous voulez, mais ces petits trucs, Wes les a appris et appliqués au cours de sa carrière et il les partage avec moi, pour être honnête, mais aussi avec ses coéquipiers. C’est une qualité qui peut être difficile à trouver. Il a été très bon dans tous les domaines également, il se soucie de ses coéquipiers et de la victoire. C’est un dur à cuire, il apporte un plus ».

Le chant du cygne

En plus d’apporter cette envie de défendre, et de rester une menace fiable derrière l’arc si besoin, Wes Matthews apporte de la fraîcheur aux Bucks. De retour chez lui en 2019/20, dans le Wisconsin, où il a fait ses classes au lycée puis à la fac, du côté de Marquette, il n’a malheureusement pas connu l’ivresse du titre des Bucks en 2020/21, alors qu’il s’était alors engagé pour les Lakers.

Durant l’intersaison, il n’avait alors qu’une idée en tête, rejoindre à nouveau Milwaukee, et aider la formation de Giannis Antetokounmpo à décrocher un nouveau titre de champion NBA. Les Bucks lui ont finalement fait signe en décembre, et Mike Budenholzer en vient même a regretter de ne pas avoir bougé plus tôt.

« En voyant ce qu’il fait maintenant, vous avez l’impression que 30 équipes ont fait une erreur, nous compris ».

À 35 ans, Wes Matthews n’est pas du genre blasé, mais plutôt conscient de l’opportunité qui se présente à lui à l’occasion de ce retour aux sources et de la nécessité de tout mettre en œuvre pour achever l’objectif d’une carrière de treize ans : décrocher une bague de champion.

« C’est un peu comme les artistes, ou les gens qui ont de l’argent, qui gagnent à la loterie et finissent par se ruiner. Comment font-ils pour se retrouver fauchés ? Parce qu’ils pensent que l’argent arrivera toujours. Pour moi, année après année, je pense que je vais être en NBA, vu la façon dont mon camp d’entraînement va se dérouler, de telle ou telle façon. Mais quand il n’est plus là ? Et maintenant ? Tu te rends compte à quel point ça te manque. Quand tu reviens, tu ne peux rien prendre pour acquis. Tu profites de chaque moment. »