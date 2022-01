Wes Matthews savoure son retour aux sources

Une fois la free agency terminée sans qu’il n’ait pu trouver de point de chute, Wes Matthews a pris une décision risquée. Le joueur est retourné dans sa maison de Madison, capitale du Wisconsin, où il a grandi, pour travailler sa condition physique avec une seule idée en tête : jouer à nouveau pour Milwaukee.

Après une première expérience avortée par la pandémie de Covid-19 en 201/20, l’arrière shooteur de 35 ans était déterminé à apporter son expérience au sein du champion en titre.

Un timing divin

« C’est ce que je voulais, c’est là que je voulais être et j’étais prêt à prendre le risque de ne pas sauter sur la première offre pour aller chercher ce que je voulais vraiment, l’endroit où je sentais que j’allais être à l’aise. Pour moi, c’est le timing de Dieu. C’était le destin et voilà où nous en sommes », a-t-il confié.

Wes Matthews a toutefois tenté de forcer son destin en rencontrant notamment le co-propriétaire de la franchise, Marc Lasry. Et lorsque les premières franchises l’ont sollicité au début de la crise sanitaire, il a su se montrer patient, jusqu’à que Milwaukee finisse donc par faire appel à lui, le 3 décembre dernier.

Jon Horst a tranché en renonçant au rookie Georgios Kalaitzakis pour libérer une place dans l’effectif. Un mois plus tard, les dirigeants, le staff et les joueurs de Milwaukee ne peuvent qu’être satisfaits de ce pari tant Wes Matthews a apporté aux Bucks dans un contexte particulièrement délicat.

« C’est clairement quelqu’un qui était dans un coin de notre tête et dans la mienne, juste un gars impliqué, capable de relever les plus gros défis, même face aux pivots, et qui joue avec cette concentration dont on a besoin », a souligné Mike Budenholzer. « C’est important d’voir des gars comme ça dans ton équipe, qui sont toujours à fond, prêts à tout pour aller chercher un stop défensif. Il avait fait une super année avec nous, donc il y a beaucoup de confiance, de compréhension. Il a très vite été au niveau et on heureux de tout ce qu’il nous apporte ».

Un guerrier de plus

Même s’il a dû passer par la case isolement, le privant rapidement de terrain pendant six matchs, Wes Matthews a vite retrouvé le fil, signant sa meilleure prestation au soir du décès de sa grand-mère, le 22 décembre dernier face à Houston (16 points) et en récidivant deux jours plus tard avec deux missiles « clutch » dans l’incroyable « comeback » réussi face à Boston. De quoi lui attirer les félicitations de Giannis Antetokounmpo.

« Je ne suis pas surpris. De toute évidence, il peut mettre des tirs, et de gros tirs. Dès que le ballon quitte sa main, vous sentez que c’est bon. Dès qu’il est ouvert, on essaie de lui donner le ballon aussi vite que possible », a souligné le « Greek Freak ». « Il est dans la ligue depuis longtemps, il sait comment défendre, surtout quand vous le mettez sur le terrain avec Jrue (Holiday) et que les deux défendent sur les arrières adverses. C’est un vétéran. Il connaît notre culture, ce qu’il peut apporter, en étirant le jeu, en shootant, en faisant des passes, avec sa défense. Je n’ai pas été surpris qu’il soit en forme car il aime tellement le basket ».

Avec Wes Matthews dans ses rangs, Milwaukee possède une arme supplémentaire en sortie de banc et surtout un joueur de plus qui sait mettre l’équipe avant son cas personnel, peu importe ce que son sort lui réservera.

« Maintenant que je suis à la maison, peu importe que je commence le match ou pas, que je joue 15, 20 minutes en sortie de banc ou pas du tout. Je suis prêt à tout », a-t-il conclu.