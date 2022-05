Danny Green a fait ami-ami avec la ligne à 3-points

Pour son premier tir converti de la soirée, Danny Green a vu que Max Strus était venu aider Kyle Lowry, enfoncé au poste par Tobias Harris. Pris à deux, ce dernier n’avait plus qu’à servir son shooteur, venu se positionner dans le corner à 3-points, grand ouvert. L’arrière des Sixers a passé une partie de son Game 3, largement remporté par son équipe, à se faire oublier dans les coins, par la défense floridienne.

Trois d’un côté, trois de l’autre pour un total de sept paniers primés. Il a ainsi égalé son record personnel en playoffs. En 2013, en finale NBA, il avait déjà fait souffrir la même franchise avec son adresse extérieure alors qu’il portait encore le maillot des Spurs. Le shooteur en avait fait de même l’année suivante face au Thunder.

Auteur de 21 points cette nuit puisqu’il n’a shooté que derrière l’arc (7/9), l’arrière a ainsi effacé deux premières prestations médiocres dans cette série : 5 points à 1/5 au premier match, et pire avec 3 points à 1/9 au second.

« Ça m’a fait du bien de pouvoir aider l’équipe, de faire mon job, c’est tout », relativise l’intéressé. « Je ne suis en aucun cas dans une forme de satisfaction. On sait qu’on doit gagner un autre match, donc on doit rester concentrés, en prenant un match à la fois. J’espère qu’on pourra garder ce rythme et avoir une autre belle soirée d’adresse dimanche. »

Collectivement, sa formation a signé un excellent 16/33 de loin, là où le Heat a cumulé un triste 7/30 derrière l’arc. Les Sixers doivent principalement leur réussite à Tyrese Maxey (5/6) et lui car les autres shooteurs ont souffert.

Absent face aux Hawks l’an passé

« Sur les deux premiers matchs, on n’avait rentré aucun tir », en rigole James Harden, seulement 1/7 dans l’exercice cette nuit. « Ça a donc rendu les choses difficiles offensivement et puis défensivement, c’est dur d’essayer de revenir en transition autant de fois. On rentre des tirs, on met en place notre défense et on voit s’ils peuvent marquer sur notre défense en demi-terrain. »

De son côté, Doc Rivers estime que ce match référence intervient après que certains ont « oublié qu’il avait bien joué dans le Game 6 à Toronto ».

Une sortie à 12 points à 4/7 aux tirs qui venait terminer une série correcte de sa part (9 points de moyenne à 36%). Selon son coach, Danny Green « a tout vu ou affronté. Il ne va jamais trop vite parce qu’il ne peut pas, donc c’est une force tranquille pour nous. Il sait qui il est et on sait aussi. »

« On oublie que l’année dernière, on n’avait pas Danny dans la série face aux Hawks et cela nous a été préjudiciable », rappelle l’entraîneur en référence à la demi-finale de conférence perdue. « On en avait besoin. On a encore beaucoup de jeunots sur le terrain, donc avoir cette expérience est une bonne chose pour nous. »