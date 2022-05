Juancho Hernangomez dans le flou quant à son avenir au Jazz

La saison de Juancho Hernangomez n’a pas été de tout repos. L’ailier a débuté l’exercice 2021/22 à Boston, où il n’a quasiment pas été utilisé par Ime Udoka (18 matches, 5.3 minutes). Il a donc été envoyé à San Antonio à la mi-janvier, dans le cadre du transfert à trois équipes qui envoyait Bol Bol à Boston et Bryn Forbes à Denver.

Dans le Texas, l’Espagnol n’a pas non plus eu sa chance, n’apparaissant qu’à cinq reprises, pour 50 minutes au total. Il a donc à nouveau fait ses valises, à peine deux semaines plus tard, prenant la direction de Utah dans un autre transfert à trois équipes, entre le Jazz, les Spurs et les Blazers.

À Salt Lake City, Juancho Hernangomez a finalement obtenu du temps de jeu, avec 17.5 minutes en 17 matches (dont 9 titularisations), pour des moyennes de 6.2 points et 3.5 rebonds (43.8% à trois-points sur 2.8 tentatives). Simple élément rapporté d’un transfert qui amenait surtout Nickeil Alexander-Walker au Jazz, le joueur espagnol s’est finalement avéré être une bonne surprise dans la rotation de Quin Snyder.

Il a en tout cas le sentiment d’avoir fait le job durant son court passage au club. Le reste ne dépend pas de lui, mais il assure que l’incertitude dans laquelle il se trouve actuellement ne le stresse pas pour autant.

« Je ne me préoccupe pas vraiment de ma situation contractuelle. Je n’ai pas même pas commencé à penser à la saison prochaine » déclarait le joueur de 26 ans. « Je suis encore en train d’évaluer ma saison, d’analyser les axes de travail pour cet été. Donc je ne peux pas dire que je sois vraiment stressé par mon contrat. J’ai fait de mon mieux, le reste ne m’appartient pas, on verra bien. »

Restera ? Restera pas ? Difficile à prédire pour le moment, car le contrat de l’ailier, à hauteur de 6.6 millions de dollars, n’est pas garanti. Le Jazz a jusqu’au 30 juin pour décider de son sort, et on imagine que l’Espagnol ne sera pas forcément une priorité, dans une intersaison qui s’annonce potentiellement mouvementée à Salt Lake City…