La représentation de Jerry West dans « Winning Time » a fait parler, le « Logo » demandant même des excuses publiques, et si elle est parfois caricaturale, elle offre une vraie profondeur sportive à l’ensemble.

Sans trop « divulgâcher », on peut dire que le dialogue entre Jerry West et Magic Johnson dans le 8e épisode est l’un des moments les plus intéressants du show. Le rookie demande ainsi au dirigeant pourquoi il ne voulait pas le drafter, et ce dernier répond qu’il le trouvait « trop heureux ». Hanté par ses défaites, Jerry West semble ainsi se méfier de ceux qui, comme son ancien coéquipier Wilt Chamberlain, « ont plus besoin d’être aimés que de gagner ».

« Des joueurs de 82 matchs et des joueurs de 16 matchs »

Draymond Green a depuis longtemps une formule pour cette idée : « Il y a des joueurs de 82 matchs et des joueurs de 16 matchs ». « Beaucoup de gars peuvent être des joueurs de saison régulière, mais peu peuvent des joueurs de playoffs qui gagnent au plus haut niveau » avait-il ainsi explicité auprès de se dirigeants.

Pour Yahoo! Sports, l’ailier fort revient ainsi sur les deux dernières saisons compliquées de Golden State.

« Au moins, j’étais malheureux », explique-t-il au sujet de ces deux campagnes sans playoffs. « Je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Je ne pense pas que tout le monde dans cette ligue veuille gagner. Ce n’est pas une chose à laquelle je crois. Je ne crois pas que tout le monde veuille gagner. »

Comme Jerry West dans « Winning Time », Draymond Green développe que le niveau de sacrifices requis en NBA pour atteindre les sommets est tellement élevé qu’il n’est pas fait pour tout le monde.

« C’est assez éprouvant. C’est mentalement, physiquement, et surtout, émotionnellement épuisant, exténuant, parce que cela exige un tel niveau de concentration et un tel niveau de sacrifice. C’est stressant parce que vous vous immergez en quelque sorte complètement dans cela, presque comme une sorte de transe. »

La haine de la défaite avant tout

Le triple champion (2015, 2017 et 2018) et quadruple All-Star (2016, 2017, 2018 et 2022) rappelle ainsi que c’est un effort total au quotidien, tant sur le plan mental et émotionnel que physique ou nutritionnel.

« C’est stressant, vous savez. Pour un gars qui gagne 35 millions de dollars par an et qui n’est pas obligé de gagner, pourquoi se stresser ainsi ? C’est comme ça que fonctionne un perdant. Et je ne pense pas comme ça. »

D’ailleurs, Draymond Green ne veut pas jeter la pierre sur ces joueurs. L’effort nécessaire pour se plonger dans cette « transe » de la victoire est ainsi tellement exigeant qu’il n’est pas supportable par tout le monde.

« Je ne critique personne par rapport à ce qu’il ressent ou ce qu’il pense, quelle que soit la raison pour laquelle il se sent ainsi, cela me convient parfaitement, cela n’a absolument rien à voir avec moi. Cela ne m’affecte pas d’une manière ou d’une autre. Ça ne m’affecte pas du tout, c’est juste que ça ne me convient pas. »

Car comme on le dit souvent, les plus grands compétiteurs ne sont pas ceux qui aiment gagner (et par conséquence être aimés), mais ceux qui détestent avant tout perdre. Draymond Green en a d’ailleurs fait son credo.

« Je suis quelqu’un qui aime gagner et, plus encore, qui déteste perdre », conclut-il ainsi.