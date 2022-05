Découvert face aux Nuggets, le nouveau « cinq de la mort » des Warriors n’a pas encore fait d’étincelles face aux Grizzlies. Le « Fast Five » n’a pas encore fait d’étincelles, à l’image d’un Klay Thompson maladroit.

Dans les Game 1 et 2 face aux Nuggets, Steph Curry, Jordan Poole, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green avaient été éblouissants ensemble sur le parquet. Une domination qui avait diminué ensuite, et face aux Grizzlies, ce cinq a terminé le Game 2 avec un différentiel négatif de -11 en seconde mi-temps.

« La différence ? Notre adversaire » a répondu Steve Kerr vendredi en conférence de presse. « C’est une série différente, et je pense que chaque série possède ses propres défis. Dans cette série, c’est vraiment important qu’on soit capable d’aller au rebond et d’être à la hauteur sur le plan physique car Memphis possède des joueurs de grande taille et athlétiques qui se jettent au rebond. »

Ce qui ne signifie pas, pour autant, que ce cinq va disparaître. « C’est un cinq qui peut absolument jouer, et qui peut absolument avoir du succès. C’est juste que ce n’est pas un cinq qu’on utilise pendant 25 minutes. »

Quant à la méforme de Klay Thompson, limité à 13.5 points à 29% aux tirs, aucune inquiétude. Ce n’est pas un problème physique lié à ses anciennes blessures, et c’est le principal.

« Il n’y a aucune inquiétude à ce sujet » assure Steve Kerr. « Ce n’est pas pour rien qu’on l’a fait monter en puissance en janvier et qu’on ne l’a pas fait jouer pendant les deux derniers matches. Nous voulions nous assurer que nous prenions notre temps avec lui. Notre staff est très satisfait de la situation de Klay. Il n’y a pas de back-to-back dans les playoffs. Je pense que les problèmes de tirs ne sont pas liés à la fatigue. Je pense que tout le monde est satisfait de la situation de Klay ».