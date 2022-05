Le propriétaire des Hawks n’a « pas peur de dépenser de l’argent »

Les Hawks ne veulent pas répéter leur « erreur » de cette saison. L’erreur, selon eux, d’avoir misé sur la continuité d’un effectif, qui n’a quasiment pas évolué d’une année sur l’autre, avec lequel Atlanta s’était invité jusqu’en finale de conférence en juin 2021.

L’espoir de voir ce groupe, construit autour de Trae Young et John Collins, progresser et mûrir ne s’est pas concrétisé. Plutôt que de retrouver les sommets à l’Est, les Hawks ont patiné et dû passer par le « play-in » pour se qualifier en playoffs, avant d’y être sortis sèchement par le Heat en cinq manches.

« On pensait qu’on serait meilleurs cette saison. On a l’intention de nous améliorer pendant l’intersaison », prévient aujourd’hui Tony Ressler, le propriétaire de la franchise, dont le seul ajustement significatif en cours de saison a été d’envoyer Cam Reddish aux Knicks, contre Kevin Knox (qui n’a quasiment pas été utilisé).

« Si vous posiez la question à notre ‘front office’, ils vous diraient, en nous basant sur notre participation la saison dernière à la finale de conférence, qu’on pensait pouvoir repartir avec la même équipe, nous améliorer et nous attendre à ce qu’elle soit meilleure. Cela n’a pas fonctionné comme on l’imaginait. Alors oui, je crois qu’on aurait dû essayer de nous améliorer plutôt que de repartir avec ce qu’on avait. Cela ne se reproduira pas. C’était une erreur, à mon avis. »

L’argent ne sera pas notre obstacle

Malgré sa « confiance énorme » placée en son GM, Travis Schlenk, et en son coach Nate McMillan, Tony Ressler considère que les deux hommes et lui ont « tous été moins performants » qu’ils n’auraient dû. Ils comptent donc tenter de redresser le tir durant cette intersaison en allant chercher du sang neuf.

Un objectif que son GM a déjà affiché il y a quelques jours.

Alors que Trae Young, John Collins et Kevin Huerter ont tous les trois obtenu une belle prolongation de contrat, l’idée d’injecter d’autres millions de dollars est donc bien d’actualité. « Payer la « luxury tax » ne nous fait pas peur », assure Tony Ressler. « Notre boulot est de la payer lorsqu’il s’agit d’une bonne affaire, de se positionner sur quelque chose de grand. Dépenser de l’argent ne nous fait pas peur. On s’attend pleinement à ce qu’Atlanta soit un marché vraiment attractif pour quiconque envisage de jouer ici. L’argent ne sera pas notre obstacle. »

Tony Ressler, selon qui « chaque équipe NBA devrait ajouter une superstar dès qu’elle le peut », ne doit pas oublier que sa formation est déjà l’une des plus dépensières de la ligue avec une masse salariale, pour 2022/23, évaluée aujourd’hui à 146 millions de dollars (11e de la ligue).