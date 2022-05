Pas de retour de Khris Middleton dans l’immédiat

Khris Middleton était annoncé absent au minimum deux semaines suite à son entorse du ligament latéral interne du genou gauche lors du Game 2 du premier tour, face aux Bulls.

Potentiellement, l’arrière/ailier des Bucks pouvait donc revenir pour le Game 3 de la demi-finale de conférence face aux Celtics, demain soir, même si ESPN et The Athletic expliquaient que c’était beaucoup trop optimiste et que Khris Middleton ne pourrait sans doute pas jouer de la série face à Boston.

Mike Budenholzer a d’ailleurs confirmé que son All-Star ne pourrait pas disputer les deux prochains matchs à domicile, samedi et lundi soir. Quant à un éventuel retour pour le Game 5, il s’est contenté d’un : « On verra… »

Les champions en titre doivent donc sans doute se préparer à faire sans leur deuxième meilleur scoreur pour le reste de la série, en espérant le retrouver en cas de qualification pour la finale de conférence. Un défi pour les Bucks, qui ont besoin de soutenir Giannis Antetokounmpo, afin de lui ouvrir des espaces face à Al Horford et Grant Williams.