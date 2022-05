Les Hornets vont aussi discuter avec Charles Lee et David Vanterpool

Après s’être séparé de James Borrego, en considérant que son message ne passait pas forcément auprès de tout le groupe, les Hornets sont en quête de leur futur entraîneur.

Adrian Wojnarowski avait déjà annoncé que Charlotte allait rencontrer Kenny Atkinson, Darvin Ham, Sean Sweeney et Mike D’Antoni. Il rajoute que le club de Caroline du Nord va également discuter avec Charles Lee et David Vanterpool. Le premier est assistant chez les Bucks, le second étant le bras droit de Steve Nash chez les Nets.

Les deux hommes sont vus comme de potentiels « head coach » depuis des années dans les cercles de la NBA.

À 37 ans, Charles Lee est ainsi dans le staff de Mike Budenholzer depuis 2014, d’abord à Atlanta puis à Milwaukee. Il était tout proche de décrocher le poste à New Orleans et Washington lors de la dernière intersaison, et il était également sur la liste de Sacramento, même si le club ne l’a finalement pas retenu.

Quant à David Vanterpool, de son côté âgé de 49 ans, il a aussi une belle expérience comme assistant, d’abord au CSKA Moscou de 2007 à 2012, puis à Portland de 2013 à 2019, auprès de Terry Stotts. Il avait ensuite rejoint Minnesota entre 2019 et 2021, avant de prendre la direction de Brooklyn pour cette campagne.