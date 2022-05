Les Hornets vont rencontrer Kenny Atkinson, Darvin Ham, Sean Sweeney et Mike D’Antoni

Alors que les Kings avaient déjà réalisé les entretiens avec plusieurs candidats pour la place d’entraîneur, les Hornets étaient jusqu’alors très discrets depuis le départ de James Borrego, gardant notamment un œil sur la situation de Quin Snyder à Utah.

D’après ESPN, les dirigeants ont enfin lancé le processus de recrutement. Une première liste est annoncée pour de futurs entretiens et on retrouve quelques noms déjà évoqués, dans un premier temps, à Sacramento comme Mike D’Antoni et Darvin Ham.

Le premier est libre et le second, aussi dans le viseur des Lakers, est assistant à Milwaukee. Le style très offensif des Hornets pourrait évidemment coller avec un Mike D’Antoni, qui en plus connaît bien le GM Mitch Kupchak depuis son passage à Los Angeles.

Adrian Wojnarowski rajoute aussi les noms de Kenny Atkinson et Sean Sweeney. L’ancien coach des Nets a rebondi à Golden State, pour y assister Steve Kerr, quand Sean Sweeney est l’assistant de Jason Kidd à Dallas, après l’avoir déjà accompagné à Brooklyn puis à Milwaukee.

Les Hornets cherchent un coach capable de faire franchir un palier à ce groupe qui progresse depuis quelques saisons mais a clairement manqué ses deux grands rendez-vous en 2021 et 2022, avec deux lourdes défaites lors du « play-in ».