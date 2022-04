Les Kings commencent leurs entretiens pour trouver leur futur coach

ESPN et The Athletic annoncent en même temps que les Kings vont commencer leurs entretiens pour trouver le successeur d’Alvin Gentry, le club ayant notamment reçu la permission de discuter avec des assistants.

On retrouve ainsi les noms évoqués ces dernières semaines, avec Mike D’Antoni, Mark Jackson et Steve Clifford parmi les techniciens libres, mais également Mike Brown, assistant à Golden State, Darvin Ham et Charles Lee, assistants à Milwaukee, et enfin Will Hardy, assistant de son côté à Boston.

Pour Sacramento, le but est de trouver un coach capable de faire passer un cap à l’équipe, d’une formation aux portes des playoffs à une formation qui peut les disputer. Il faut dire que la franchise vient d’établir un bien triste record, avec une 16e saison consécutive sans « postseason »…