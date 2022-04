Pourquoi les Hornets ont-ils viré James Borrego ?

Grosse surprise à Charlotte. Même si le « play-in » s’est très mal passé avec une large défaite (132-103) face aux Hawks, un an après une autre fessée face aux Pacers, personne n’imaginait vraiment James Borrego en danger.

Il faut dire que l’équipe progressait depuis trois saisons, avec une attaque désormais installée dans le Top 10 de la ligue. Certes, la défense était encore problématique, mais elle montrait également des signes de progrès, et comme le coach avait été prolongé l’été dernier, et qu’il avait encore deux ans de contrat, sa place semblait solide.

Le Charlotte Observer explique que c’est le GM, Mitch Kupchak, qui est derrière le départ de l’entraîneur, Michael Jordan n’ayant fait que valider la décision de son dirigeant.

Ancien GM des Lakers, et dans la ligue depuis le milieu des années 1970, Mitch Kupchak a été marqué par le « play-in » catastrophique de son équipe, étonnamment amorphe dans ce qui était pourtant le match le plus important de la saison. Mais selon le Charlotte Observer, les problèmes remontaient à plus loin et le dirigeant pensait que le message de James Borrego ne passait pas forcément très bien auprès de son groupe, et notamment de LaMelo Ball.

Alors que ce dernier sera free agent (protégé) dans deux saisons, Mitch Kupchak a ainsi pensé qu’il était important que le « franchise player » soit vraiment en phase avec son coach afin de construire autour de lui.

Maintenant, reste à voir qui pourrait faire passer un cap à cette équipe, qui reste quand même sur trois saisons de progrès. Mike D’Antoni et Frank Vogel sont ainsi évoqués pour leur expérience, tout comme Quin Snyder, dont l’avenir à Utah est flou. Il y a aussi l’option d’un ancien joueur désormais assistant, à l’image de Sam Cassell.