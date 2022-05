Luka Doncic ciblé en défense

« Il a fait un grand match, mais personne d’autre ne s’est montré. On ne peut pas gagner avec lui seul à 30 points par soir, pas à cette période de l’année. » Sans surprise, Jason Kidd reprend une partie de son diagnostic déjà livré à l’issue du Game 1. En y ajoutant une nouvelle dimension qui a sauté aux yeux dans cette deuxième manche perdue par les Mavs : Luka Doncic a aussi besoin de soutien en défense.

Les Suns étaient en effet bien décidés à cibler le Slovène, qui a encore terminé meilleur marqueur du match (35 points et 7 passes), de ce côté du terrain. « Il a joué près de 44 minutes dans le premier match. On en a parlé. S’il reste sur le parquet aussi longtemps, on a évidemment le sentiment de devoir le faire travailler encore plus », dévoile Jae Crowder, directement concerné par cette consigne.

Dans le troisième quart-temps, l’ailier des Suns, auteur de son meilleur match de ces playoffs (15 points), a débordé au moins à deux reprises le meneur des Mavs pour servir JaVale McGee sous le cercle.

The Suns are RELENTLESSLY hunting Luka pic.twitter.com/WS9ZQQXYG3 — Half Court Hoops (@HalfCourtHoops) May 5, 2022

« On a des joueurs qu’on peut mettre dans certaines positions mais dans le cadre de notre système. On ne veut pas se contenter d’un ‘pick-and-roll’ pour jouer 18 secondes en isolation. On veut faire travailler l’adversaire », détaille Monty Williams. Pour Devin Booker, il est « très important » de le faire bosser. « Ils essaient de jouer les ‘matchups’ qu’ils aiment et on fait la même chose de l’autre côté. C’est un ‘matchup’ difficile à défendre mais il va devoir défendre un peu. »

Record d’adresse pour les Suns

Cette stratégie de ciblage défensif a été particulièrement flagrante dans le quatrième quart-temps où, pour le coup, Chris Paul s’est offert plusieurs sessions de un-contre-un face à Luka Doncic, après l’avoir fait « switcher » de Landry Shamet. Il s’agissait dans tous les cas d’impliquer le Slovène sur le « pick-and-roll ». Selon Second Spectrum, cité par ESPN, il s’est retrouvé à 19 reprises à défendre sur le porteur de l’écran. Les Suns ont inscrit… 1,81 point en moyenne sur ces possessions.

« Je dois simplement être meilleur en défense, c’est tout », admet Luka Doncic, dont l’équipe a encaissé 31 points dans le troisième quart-temps, et surtout 40 dans le suivant. « On doit faire mieux pour l’aider. Ils l’impliquent dans tout. On le savait au début de cette série et lors de la précédente », constate Jason Kidd.

Ce dernier considère que Chris Paul (28 points à 11/16 aux tirs) et Devin Booker (30 points à 11/19) « se sont relayés. L’un a pris le troisième quart-temps (12 points de Booker), le suivant a pris le quatrième (14 points de Paul) et on n’a pas eu de réponse. Ils ont obtenu les tirs qu’ils voulaient. CP a joué dans ses zones pour des layups et des jumpshots. Book a rentré des tirs à 3-points. Ils sont vraiment bons, ils ont tout vu. »

Les deux hommes ont largement contribué à l’adresse historiquement haute de leur équipe : 64,5%, un record de franchise en playoffs, dont… 84,2% dans le dernier quart-temps.

« On a été meilleurs pour se couvrir les uns les autres, pas seulement Luka », retient malgré tout Jason Kidd . « On doit recommencer à le faire pour le troisième match à domicile. » Sans quoi, la fin de leur aventure en playoffs va vite arriver…