Soutien réclamé autour de Luka Doncic

Il n’y a pas mieux que ce geste pour illustrer le début de Game 1 « coup de poing » des Suns sur les Mavs. Après sept minutes de jeu, Luka Doncic déborde Mikal Bridges, attire l’aide de Deandre Ayton et sert royalement Jalen Brunson sous le cercle. Celui-ci n’a plus qu’à monter au cercle… sauf que Devin Booker le surprend par derrière et rejette avec autorité son tir.

Et l’arrière des Suns ne s’arrête pas là. D’un regard noir, il lance (ses lèvres ne trompent pas a priori…) à son homologue texan qu’il est un « putain (de joueur) soft ». Malgré une faute technique récoltée, l’arrière avait fait passer son message.

On ne sait pas à quel point cette scène a pu avoir un impact sur le restant du match de l’arrière. Mais ce dernier, en plus de soucis de fautes personnelles qui ont limité son temps de jeu, a connu une soirée galère et incomparable avec sa production au premier tour.

Il a pris la très grande majorité de ses tirs à l’intérieur de l’arc mais avec une efficacité limitée. L’ancienne vedette de Villanova a eu beaucoup de mal à conclure près du cercle, alors que certaines finitions ont paru plutôt faciles. À l’instar de son équipe, l’arrière a mieux terminé avec un 4/7 aux tirs dans le dernier quart-temps mais sa prestation d’ensemble est restée médiocre : 13 points (6/16 aux tirs), 4 rebonds et 3 passes.

On ne serait évidemment pas autant attentif à sa performance, et exigeant, s’il n’avait pas autant porté les Mavs face au Jazz avec ses 28 points de moyenne. « Pour un joueur de sa taille, il est vraiment bon dans la raquette, avec ses appuis, sa capacité à pivoter pour déséquilibrer l’adversaire. On a utilisé notre taille pour lui compliquer la vie », analyse plus poliment Devin Booker après le match.

Des tirs précipités ?

Spencer Dinwiddie, troisième homme fort des Mavs au premier tour (15 points de moyenne), a également connu une soirée très moyenne avec seulement 8 points à 3/8 aux tirs. Alors que Jalen Brunson a beaucoup attaqué le cercle, l’ancien joueur des Wizards s’est montré plus passif.

À quel point l’envergure des Mikal Bridges, Jae Crowder ou même Devin Booker a pu les gêner ? « Bonne question, je ne sais pas… », botte en touche leur coach, Jason Kidd. « Il va falloir leur demander. En tant que coach, j’essaie de les mettre en position d’être performants. J’ai trouvé qu’on s’était un peu précipité dans nos tirs parce qu’on a fait un départ compliqué. »

Son équipe a rapidement pris l’eau mais a réussi à rentrer au vestiaire avec 13 points de retard. Il peut ainsi remercier Luka Doncic, auteur de 26 points en première période, ainsi que Maxi Kleber, avec ses cinq paniers primés dans la même période. « Maxi et Luka nous ont maintenus à flot parce qu’on aurait facilement pu être menés de 30 points à la pause. »

Moins de passes décisives

Jason Kidd estime que son maître à jouer slovène, qui a fini le match avec 45 points (15/30), 12 rebonds et 8 passes, a fait « tout ce qu’il voulait, quand vous regardez les tirs dans la raquette, derrière l’arc, à mi-distance, et je pense aussi qu’il a créé pour ses coéquipiers de bons tirs, qu’on rentre en temps normal ».

Maxi Kleber donc, ainsi que Dorian Finney-Smith, ont été les principaux soutiens d’une équipe bien moins équilibrée au niveau du « scoring » que ne l’ont été les Suns avec six joueurs à 11 points ou plus. « Chaque fois qu’un gars met 45 points, tu regardes ce total et tu n’aimes pas ça. Mais je regarde leur nombre de passes décisives. Seulement 16. Kleber a mis des paniers à 3-points mais dans l’ensemble, personne d’autre n’a joué comme il en est capable », peut se féliciter Monty Williams, dont la formation a généré 27 passes décisives.

De son côté, Luka Doncic ne pense pas que « l’attaque ait été le problème ce soir » et, comme son coach, pointe du doigt des manquements défensifs, à l’intérieur notamment, et des difficultés au rebond (51 à 36 en faveur des Suns). Jason Kidd attend malgré tout une réaction des soutiens du Slovène : « Il faut juste que quelqu’un se joigne à la fête. »