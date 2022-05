Kyle Lowry encore forfait pour le Game 2 face aux Sixers

Encore un match de plus. Kyle Lowry sera effectivement forfait ce mercredi soir pour le Game 2 face aux Sixers. Il est toujours gêné par sa blessure aux ischio-jambiers, contractée au premier tour contre Atlanta.

Le champion 2019 aura ainsi manqué les quatre derniers matches de Miami, mais comme le Heat reste sur trois victoires sans lui (en attendant ce soir), il n’y a pas de raison de précipiter son retour.

« On a eu assez de moments cette saison sans Kyle Lowry ou Jimmy Butler, et Gabe Vincent a pris cette place dans le cinq majeur », rappelle Erik Spoelstra à ESPN. « Tout le monde était confiant. Vincent a gagné la confiance de tous, joueurs comme coaches, et on va continuer ainsi. »

Toujours côté infirmerie, le coach a confirmé que tout allait bien pour Jimmy Butler. L’arrière/ailier avait manqué le Game 5 contre Atlanta, blessé au genou, avant de revenir face à Philadelphie, jouant 30 minutes pour 15 points.

« On en avait parlé : si l’écart s’était réduit à moins de dix points, il sera revenu dans la partie », raconte l’entraîneur champion en 2012 et 2013, pour rassurer sur l’état de santé de sa star.