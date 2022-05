Une Harden Vol. 6 aux couleurs des Sixers

James Harden a fêté son arrivée à Philadelphie avec la sortie de la Harden Vol. 6, mi-février. En pleine bataille avec le Heat, face à qui il se retrouve propulsé seul leader en l’absence de Joel Embiid, l’arrière est à nouveau en pleine lumière, et sa chaussure signature aussi avec une nouvelle sortie imminente.

Le modèle se présente cette fois sous un coloris « Sixers », avec une base en cuir blanc, des notes de bleu marine (très foncé), et une semelle en noir et rouge. Les lacets rouges et quelques touches de gris complètent l’ensemble. La paire est annoncée pour le 8 mai aux États-Unis, à l’occasion du deuxième match à domicile des troupes de Doc Rivers face à Miami, au prix de 140 dollars.

(Via SneakerNews)

—

