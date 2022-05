NCAA | Après son malaise sur les parquets, Keyontae Johnson veut reprendre sa carrière

Un joueur qui s’effondre tout seul, en plein match, c’est toujours très inquiétant. C’est ce qui était arrivé à Keyontae Johnson, en décembre 2020. L’ailier de Florida s’était écroulé en rejoignant le banc, après avoir marqué un panier.

Il avait rapidement été pris en charge, puis hospitalité et placé en coma artificiel. Il était resté dix jours à l’hôpital. Depuis ce terrible moment, il n’a plus retrouvé ses coéquipiers, ni en match ni en entraînement, même s’il s’était offert quelques dribbles sur le parquet en mars dernier.

Néanmoins, il vient d’être diplômé de l’université de Florida et qu’il allait passer par le portail des transferts en NCAA. L’objectif étant de retrouver les terrains la saison prochaine, avec pourquoi pas la NBA en ligne de mire. Au moment de son accident, Keyontae Johnson (22 ans) était attendu au premier tour de la Draft 2021.

Le chemin sera encore long puisque l’ailier devra recevoir un feu vert médical s’il veut un jour participer au processus de la Draft : faire un workout avec une équipe NBA ou participer au Draft Combine.

L’ancien de Florida possède également une assurance de cinq millions de dollars. Elle sera activée si, malgré quelques matches pour se tester, il n’est plus en capacité physique de rejouer.

A moment to be remembered forever 🧡💙

Thankful for you @Keyontae and can’t wait to see the big things you do 🐊 pic.twitter.com/sAMppVeQX0

— Florida Gators Men’s Basketball (@GatorsMBK) March 5, 2022