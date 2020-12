NCAA : Keyontae Johnson, la star de Florida, hospitalisé après s’être effondré en plein match

Très grosse inquiétude pour Keyontae Johnson. L’ailier de Florida, annoncé au premier tour de la Draft 2021, s’est effondré en plein match, alors que les Gators affrontaient le rival de Florida State, en NCAA.

Le basketteur de 20 ans venait de réussir un alley-oop et il célébrait le panier avec ses camarades lorsqu’il s’est écroulé en rejoignant le banc. Immédiatement pris en charge, il a rejoint les vestiaires sur une civière, avant d’être transféré à l’hôpital, où il est actuellement dans un « état critique mais stable ».

Pour l’instant, on ne sait pas ce qui a causé ce grave incident pour Keyontae Johnson, mais le basketteur avait été contaminé par le Covid-19 durant l’été, et le virus peut engendrer des myocardites, à long terme, c’est-à-dire une inflammation au niveau du muscle cardiaque qui peut occasionner des syncopes, voire plus grave.

Évidemment, ses coéquipiers étaient sous le choc et une bonne partie des Gators étaient en larmes sur le coup.

Les deux équipes ont dans la foulée rejoint les vestiaires, mais elles ont finalement repris la rencontre, Florida State l’emportant (83-71) face à une équipe de Florida qui avait forcément la tête ailleurs.