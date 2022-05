Quel avenir pour D’Angelo Russell avec les Wolves ?

Chris Finch s’est immédiatement levé de son banc et a montré du doigt Jordan McLaughlin. D’Angelo Russell venait de tenter une passe à haut risque, en « backdoor » vers Karl-Anthony Towns, interceptée par Desmond Bane. Quelques secondes plus tôt, le meneur des Wolves avait tenté de partir en pénétration devant Tyus Jones mais celui-ci lui avait subtilisé le cuir en route.

À cinq minutes de la fin de ce Game 6 décisif face à Memphis, le coach de Minnesota a ainsi décidé de se passer de son meneur titulaire (7 points et 4 passes) pour préférer son remplaçant, plus performant dans cette rencontre (9 points, 5 rebonds et 4 passes).

Lorsqu’on demande à D’Angelo Russell, lors de son interview de sortie, s’il a apprécié assister à la fin de la rencontre depuis son banc, sa réponse fuse : « Non, pas du tout. » « En ce moment, vous voulez faire votre travail, n’est-ce pas ? », poursuit-il avec un sourire jaune en s’adressant au journaliste. « Évidemment que je veux être sur le terrain. »

40 millions de dollars la saison ?

Sur l’ensemble de la série, s’il a moins joué qu’Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns (37 minutes tous les deux), le meneur ne pourra pas se plaindre de son temps de jeu moyen. Près de 33 minutes, c’est conséquent, surtout pour un joueur qui n’a tourné qu’à 12 points de moyenne, avec 33% de réussite, et 7 passes décisives.

Une contre-performance qui tombe mal pour lui qui va entamer sa dernière année de contrat (31,4 millions de dollars) mais est susceptible de se voir proposer une prolongation dès cet été.

« Je n’aime pas parler de ça, balaye l’ancien All-Star, qui avait expliqué avant cette saison son intention de jouer comme s’il disputait sa dernière année de contrat. Cela revient souvent vous hanter. Il n’y a rien de plus que je puisse faire pour mettre en avant ma valeur. Je préfère ne pas me préoccuper de ça jusqu’au moment venu. »

Le Star Tribune note qu’il sera éligible à une prolongation de cinq ans au maximum, moyennant un salaire annuel autour de 40 millions de dollars. Ce montant paraît astronomique aujourd’hui et d’autant plus compliqué à proposer que les Wolves peuvent également prolonger de cet été Karl-Anthony Towns. Et qu’Anthony Edwards et Jaden McDaniels pourraient également voir leur contrat évoluer à la hausse.

Une alchimie à trouver avec le « KAT »

Difficile de déterminer sa place dans les priorités de la franchise vu que la personne qui l’a amené dans le Minnesota, l’ancien dirigeant Gersson Rosas, n’est plus là.

« On pense toujours qu’il s’agit d’un bon choix », assure Chris Finch sur son meneur. « Ses qualités, son sens du jeu, tout cela n’a pas changé. On doit juste trouver des configurations différentes pour faire ressortir ces éléments. J’aurais pu faire mieux en essayant de l’intégrer un peu plus dans la série avec quelques systèmes pour lui, peut-être sans ballon. »

« Simple » série ratée donc, ou limites plus profondes ? Le meneur admet par exemple que son entente avec son intérieur et grand ami aurait pu être meilleure.

« Pour être franc, c’était difficile. On est tellement fans l’un de l’autre qu’on a trouvé un moyen de faire en sorte que ça marche dans des moments où on n’avait probablement pas les automatismes parce que on n’a pas joué ensemble autant qu’on imaginait. »

De son côté, le vice-président de la franchise, Sachin Gupta, estime que les Wolves n’ont pas besoin de « changements significatifs » dans l’effectif pour faire encore mieux la saison prochaine. Selon lui, D’Angelo Russell « a joué un rôle important dans notre succès, et pas seulement sur le plan offensif. Je pense qu’il a également fait de gros progrès en défense, avec le nouveau schéma mis en place par le coach. Il a vraiment tiré parti de ses points forts. On ne serait pas là sans sa contribution. »