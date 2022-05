Les Celtics ont explosé à l’impact

Bienvenue en playoffs ! Après un tour de chauffe gentillet face aux Nets, les Celtics ont découvert la véritable intensité des playoffs la nuit dernière face aux Bucks. Meilleure défense de la NBA, Boston a pris une leçon face aux champions NBA, et notamment sur le plan physique.

« Il faut féliciter Milwaukee. Ils ont fait du bon boulot, leur plan de jeu était bon et on a raté beaucoup de shoots ouverts » estime Jaylen Brown. « Ils nous ont frappés en pleine face, et on se doit d’être prêt pour le prochain. »

Même son de cloche chez Al Horford, le meilleur Celtic dimanche soir. « Il y a différents niveaux en playoffs, et clairement, ils étaient à un niveau différent du nôtre » reconnaît l’intérieur. « Ils ont fait du très bon boulot pour rentrer dans nos joueurs, pour les empêcher d’avoir des positions faciles, et pour les gêner au niveau du cercle. C’est ce qui a fait la différence, et Brook a été très bon pour ça. Ce n’est pas un hasard s’ils ont été champions NBA l’an passé. C’est parce qu’ils sont capables d’atteindre ce niveau en défense. Clairement, ils étaient meilleurs que nous dans ce Game 1. »

« Leur intensité physique nous a fait fait sortir du match »

Alors qu’on attendait que les Celtics dressent un mur devant Giannis Antetokounmpo, ce sont les Bucks qui ont été les plus efficaces pour défendre leur panier. Ils ont obligé Jayson Tatum et ses coéquipiers à shooter de loin (50 tirs à 3-points !), et autour de Brook Lopez, les Bucks ont été remarquables pour verrouiller la raquette.

Les Celtics signent un 10 sur 31 dans la raquette, et cela faisait cinq ans qu’une équipe n’avait pas été aussi maladroite près du cercle en playoffs. Leurs dix paniers sont le 2e plus petit total de l’histoire des playoffs !

« On doit évidemment jouer avec un petit plus de maîtrise, et ne pas se précipiter » regrette Ime Udoka. « Pour marquer, on a eu besoin de pénétrer plusieurs fois, de toucher plusieurs fois la balle dans la raquette, et c’est parce qu’ils ont fait du très bon travail. Je pense aussi que Jaylen et Jayson n’ont pas vécu leur meilleure soirée en attaque, et ils ont raté des tirs qu’ils mettent habituellement. Tous ces éléments combinés expliquent évidemment les chiffres du match. »

Mais tout n’est pas à jeter selon Ime Udoka.

« J’ai trouvé qu’on avait bien défendu, et on les maintient à 101 points » rappelle-t-il. « Mais on n’inscrit que 89 points, et le manque de pénétrations et de points dans la raquette sont alarmants. On sait ce qu’ils valent en défense, mais plus que tout, leur intensité physique nous a fait fait sortir du match. »

« Il faut qu’on soit l’équipe la plus intelligente »

Maintenant, place au Game 2 avec l’obligation de gagner pour éviter de se rendre à Milwaukee avec deux défaites. Jaylen Brown et Jayson Tatum, qui ont combiné un affreux 32% aux tirs, ont des pistes pour contrer les Bucks.

« On doit être plus intelligent » estime le premier. « Il faut qu’on soit l’équipe la plus intelligente. Dans ce match, nous n’étions pas les plus intelligents. On va retenir la leçon… On a beaucoup tiré à 3-points. Il y avait de très bonnes positions, mais on doit avoir en tête que c’est ce qu’ils recherchent. On doit trouver des solutions. »

Pour son acolyte, il faut imposer son jeu, et moins subir. « On a fait preuve de trop d’imprudence » juge Jayson Tatum. « C’est une équipe physique et une très bonne équipe. Ce ne sera pas facile, mais nous ne pouvons pas les laisser nous prendre de vitesse comme ça. Nous devons être plus déterminés avec le ballon, plus incisifs dans les décisions que nous prenons. On doit mieux exécuter ce qu’on doit faire, et ne pas les laisser dicter les choses.«