Joel Embiid pourrait revenir dès le Game 3 face à Miami

Les Sixers et le Heat ont fait le point sur leurs infirmeries respectives, et côté Heat, il y aura un absent de marque : Kyle Lowry, toujours touché à la cuisse. Tyler Herro, Markieff Morris ou encore Jimmy Butler sont aussi incertains. Côté Philadelphie, Joel Embiid n’effectuera pas le déplacement à Miami, et il va rester aux soins.

Selon ESPN, son forfait ne concerne pour l’instant que les Game 1 et 2, et selon l’expression employée par Adrian Wojnarowski, il y aurait de « l’optimisme » pour qu’il revienne pour le Game 3, ou le Game 4.

Ce qui signifie qu’il ne sera pas opéré de sa fracture, mais aussi qu’il sera sorti du protocole commotion. Le pivot camerounais doit être examiné en milieu de semaine, alors que le Game 3 est prévu le vendredi 6 mai.