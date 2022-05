DeAndre Jordan : « Personne ne peut remplacer le MVP »

Comme si le casse-tête n’était pas déjà assez compliqué, Philadelphie va donc devoir attaquer son duel face à la meilleure équipe de la saison régulière à l’Est sans Joel Embiid, au minimum pour les deux premiers matchs.

Dans ce contexte compliqué, c’est à Doc Rivers de trouver la meilleure façon de compenser. Et même si Andre Drummond est parti en cours de saison, le coach des Sixers peut compter sur quatre intérieurs pour tenter de compenser (un peu) : DeAndre Jordan, Paul Millsap, Paul Reed et Charles Bassey, remis de sa blessure à l’épaule.

« Nous n’hésiterons pas à faire jouer différents joueurs », a lancé le coach. « Je sais que vous voulez faire toute une histoire à propos de celui qui va débuter, mais ça n’a pas d’importance pour nous. On est inquiets pour les six dernières minutes. Ce sera la clé pour nous dans cette série, et d’autant plus maintenant ».

Un travail d’équipe

L’état et la condition physique de Charles Bassey, à peine remis de blessure, et de Paul Millsap, qui n’a plus joué depuis un mois, vont forcément poser question. Mais au-delà de la rotation au poste de pivot, tout le monde va devoir en faire plus pour essayer de pallier l’absence de Joel Embiid, même si la mission s’annonce compliquée.

« Personne ne peut remplacer le MVP », a rappelé DeAndre Jordan, pressenti comme le pivot « majeur » pour faire le job, même si lui non plus n’a pas vu le terrain face aux Raptors, Doc Rivers lui ayant préféré Paul Reed. « Il tourne à 30 points sur la saison et il est extrêmement dominant. Il l’a été au premier tour, donc ça va être difficile de remplacer ça, mais il va falloir qu’on se débrouille ensemble et tout le monde sera prêt. Je suis sûr que nous aurons tous un peu de temps de jeu à un moment ou à un autre, en espérant le récupérer dès que possible ».

La force du nombre, c’est en effet le seul espoir pour Doc Rivers, que ce soit au niveau de l’ensemble de son effectif, ou de la rotation au poste 5 pour faire face à Bam Adebayo.

« Le truc avec Miami, c’est qu’ils sont intelligents et qu’ils savent provoquer les fautes. Donc c’est une préoccupation pour nous pour deux raisons. Ils tirent bien les lancers-francs, donc nous ne voulons pas jouer toute une série dans la pénalité et nous retrouver en prime avec des problèmes de fautes, parce que Bam fait aussi un super boulot là-dessus (provoquer des fautes). Jimmy Butler doit aussi être l’un des meilleurs sur cette série en l’absence de Kyle Lowry et Joel Embiid, donc on doit être intelligents dans notre plan pour nos pivots ».