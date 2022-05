Fin de l’aventure NBA pour Tomas Satoransky ?

Arrivé en NBA en 2016, en provenance d’Espagne, Tomas Satoransky a semble-t-il décidé de faire une croix sur la NBA. Selon Sportando, le meneur de la République tchèque devrait revenir au FC Barcelone puisque des discussions sont en cours.

Free agent non protégé, Satoransky a vécu une saison galère avec trois échanges pour jouer dans trois équipes différentes : New Orleans, San Antonio et Washington. Il a même fait escale à Portland sans y jouer… Dans sa dernière année de contrat, il avait retrouvé des couleurs chez les Wizards avec environ 5 points, 5 passes et 3 rebonds de moyenne en 22 matches, dont 10 comme titulaire.

En carrière, le Tchèque a joué près de 400 matches en NBA pour 6.9 points et 4.1 passes par match.