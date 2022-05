Les Warriors se retrouvent dans les jeunes Grizzlies

Si les Warriors ont connu le succès immédiatement avec Steve Kerr, à partir de 2014, avec trois titres en quatre ans, les années précédentes avaient été des saisons d’apprentissage.

Le duo Stephen Curry – Klay Thompson n’a pas connu les playoffs pour sa première saison, en 2011/12. L’exercice suivant, Draymond Green est arrivé et l’équipe s’est inclinée au second tour des playoffs contre les Spurs, futurs finalistes. Enfin, en 2014, nouvelle désillusion au premier tour contre les Clippers.

Cette formation californienne, qui cherchait à gravir les sommets de l’Ouest, était très talentueuse et surtout très jeune. Cela ne rappelle-t-il rien ni personne ?

« Ils sont pleinement dans cette expérience : ils ont un jeune noyau dur qui essaie de franchir un palier en playoffs, de gagner des séries », constate Stephen Curry quand il parle des Grizzlies, pour ESPN. « On a eu du succès à l’époque, mais on n’a pas été au bout. »

Les Grizzlies, eux, ont buté sur le « play-in » dans la bulle en 2020 face à Portland, avant de remporter celui de la saison passée (contre les Spurs puis les Warriors) mais de s’incliner au premier tour, contre Utah. Cette saison enfin, la franchise de Memphis a remporté une série et elle poursuit sa progression, toujours avec son très, très jeune groupe (âge moyen pondéré de 23,98 ans).

« Ils ont construit quelque chose ces dernières années, en faisant progresser les joueurs, avec des Drafts intelligentes et ils sont très bien coachés », salue Steve Kerr. « J’admire vraiment ce que Memphis a réalisé. »

« On a beaucoup appris sur nous-mêmes pendant ces années et je suis sûr que c’est pareil pour les Grizzlies en ce moment »

Quand les Warriors ont remporté leur premier titre en 2015, les cadres de l’équipe n’étaient guère plus âgés que ceux des Grizzlies actuellement : Stephen Curry (26 ans), Draymond Green (24 ans), Klay Thompson (24 ans) et Harrison Barnes (22 ans).

Et sur leur route vers le trophée, le MVP 2015 et 2016 et sa bande avaient croisé Memphis, qui à l’époque était l’équipe d’expérience par excellence avec Zach Randolph, Marc Gasol, Tony Allen. « Les rôles sont un peu inversés », remarque le coach des Warriors pour le Mercury News. « On était la jeune équipe, et eux la formation très expérimentée. »

Après une saison régulière de rêve (67 victoires) et avec un Curry élu MVP, Golden State avait été mené 2-1 dans cette série. Avant finalement de renverser la situation, grâce notamment à leur défense dans le Game 4.

« Tout fonctionnait à merveille au bon moment », se souvient le meneur de jeu. « Puis, on a été frappé au visage et on devait trouver un moyen de répondre, après ce Game 3. J’ai de très bons souvenirs de cela et ce fut un tremplin pour beaucoup de bonnes choses après. J’espère que ça va ramener une bonne dynamique quand on va aller à Memphis. On a beaucoup appris sur nous-mêmes pendant ces années et je suis sûr que c’est pareil pour les Grizzlies en ce moment. On ne veut simplement pas qu’ils apprennent trop face à nous. »