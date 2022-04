Les Grizzlies sont-ils trop jeunes pour remporter le titre ?

Avec 55 victoires (pour 23 défaites) et encore quatre matchs à jouer (Utah, Denver, New Orleans et Boston), les Grizzlies sont assurés de finir à la 2e place de la conférence Ouest, derrière les Suns, et même à la 2e place de toute la NBA. Avec deux victoires sur leurs quatre derniers matchs, ils auront même le meilleur bilan de l’histoire de la franchise, effaçant des tablettes les 56 succès de l’équipe de 2012/13, qui avait atteint la finale de conférence.

Une superbe saison marquée par l’esprit « universitaire » du groupe de Taylor Jenkins, et par la capacité de l’équipe à compenser les absences, notamment celle de Ja Morant. Le meneur superstar a ainsi manqué 22 matchs (sur 78) cette saison, mais les Grizzlies n’ont perdu que deux rencontres sans lui…

La meilleure équipe de moins de 25 ans depuis 2010 !

Ce qui marque aussi, c’est la réussite sportive par rapport à la jeunesse de l’effectif. Comme le notait Tom Bassine sur Twitter, si on pondère en fonction des minutes passées sur le parquet, les Grizzlies ont la meilleure équipe de moins de 25 ans, au « Net Rating » (différence entre points marqués et encaissés sur 100 possessions) depuis 2010.

Parmi les dix joueurs les plus utilisés par Taylor Jenkings, on retrouve ainsi huit joueurs de 25 ans ou moins : Desmond Bane (23 ans), Jaren Jackson Jr. (22 ans), Ja Morant (22 ans), De’Anthony Melton (23 ans), Tyus Jones (25 ans), Ziaire Williams (20 ans), John Konchar (25 ans) et Brandon Clarke (25 ans). Seuls Steven Adams (28 ans) et Kyle Anderson (28 ans) sont ainsi au-dessus de cette barre, pour un âge moyen pondéré de 23,98 ans !

Avec un effectif aussi jeune, il est extrêmement rare d’afficher un tel « Net Rating » (+6.2), synonyme de réussite sportive. En fait, il n’y a que deux autres équipes de moins de 24 ans d’âge pondéré qui ont affiché un bon « Net Rating » depuis vingt ans, et c’était le Thunder de 2010/11 (+3.7) puis de 2011/12 (+4.0). À l’époque, Oklahoma City était porté par Kevin Durant, Russell Westbrook, Serge Ibaka, James Harden ou Jeff Green, qui avaient entre 20 et 23 ans en 2010/11 puis entre 21 et 24 ans en 2011/12, quand ils ont atteint la finale de conférence.

La représentation de Tom Bassine met en lumière une tendance assez logique, mais intéressante. La moyenne du « Net Rating » des équipes grimpe avec l’âge, au moins jusqu’à 28 ans, avant ensuite de replonger.

Les Warriors de 2015, plus « jeunes » champions de l’histoire

Rajouter les champions NBA des quarante dernières années au graphique semble ainsi confirmer que l’âge pondéré optimal d’une équipe se situe aux alentours de 28 ans. On trouve ainsi 4 équipes titrées qui jouaient avec une équipe dont l’âge était compris entre 26 et 27 ans, 8 entre 27 et 28 ans, 15 entre 28 et 29 ans, 7 entre 29 et 30 ans, 5 entre 30 et 31 ans et une seule (les Bulls du dernier titre de Michael Jordan) à plus de 31 ans.

L’équipe championne la plus jeune ? Il s’agit des Warriors de 2014/15, avec 26,63 ans d’âge pondéré, emmenés par Stephen Curry (26 ans), Draymond Green (24 ans), Klay Thompson (24 ans) ou Harrison Barnes (22 ans).

Avec un effectif aussi jeune, les Grizzlies peuvent-il réellement déjouer tous les pièges des playoffs et aller jusqu’au bout ? Rien n’est évidemment impossible, mais ce serait une première dans l’histoire de la ligue !