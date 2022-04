Giannis Antetokounmpo se prépare à défier le mur de Boston

Depuis trois ans, Giannis Antetokounmpo sait à quoi s’attendre en playoffs. Les défenses montent un mur pour l’empêcher d’aller au cercle, et au fil des années, il a appris à gérer ce type de défense, à la fois par ses changements de rythme mais aussi en distribuant le jeu au bon moment.

À partir de dimanche, c’est le mur de Boston qui va se dresser face à lui. C’est tout simplement la meilleure défense de la NBA, mais les Bulls lui ont permis de bien se préparer. Déjà en saison régulière, en novembre dernier, les Bulls avaient provoqué cinq fautes offensives !

Une forme de compliment

« Je prends ça comme un compliment lorsqu’ils essaient de se mettre face à moi pour provoquer un passage en force » explique le MVP des Finals 2021. « Il va y avoir des moments où ils vont provoquer des passages en force, mais quand je regarde les matches et les vidéos, je reste agressif. Je fais mon boulot, et eux aussi. »

Face à Giannis, il n’y aura plus Patrick Williams ou Nikola Vucevic, mais Jaylen Brown, Jayson Tatum ou encore Al Horford et Robert Williams. Pas de quoi l’effrayer. Rien ne l’empêchera d’aller au cercle.

« Habituellement, ils essaient de provoquer un passage en force pour que vous preniez une faute ou deux afin de vous ralentir » poursuit Giannis Antetokounmpo. « Mais l’histoire l’a montré : je peux faire trois fautes offensives, en prendre une quatrième – et je continue d’aller dans la raquette. Je peux rentrer chez moi le soir, me détendre avec ma famille et savoir que j’ai essayé d’aller dans la raquette et que si je n’ai pas pu, c’est parce qu’ils avaient construit un mur de cinq personnes et que j’ai pris cinq passages en force. Je l’accepte. Vous savez, je ne peux pas jouer avec l’idée que j’ai peur de prendre des fautes ou d’aller dans la raquette ».

Attention aux blessures

Le plus important pour la superstar de Milwaukee, c’est d’éviter les blessures. À chaque contact, il peut y avoir un choc genou contre genou. On peut aussi se blesser en chutant, ou justement en évitant un défenseur…

« Il y a des moments où les gars tombent, et c’est extrêmement dangereux car il y a nulle part où aller… On essaie de les éviter mais on est à la merci d’une blessure. Je continue juste d’essayer de jouer à l’instinct, de faire le bon geste et d’éviter les joueurs. Un passage en force ne ralentit pas nécessairement mon agressivité. Il y aura des fois où ils vont se mettre devant moi, et ils essaieront d’obtenir un passage en force… Mais je vais ressortir le ballon vers un gars ouvert qui va mettre un 3-points. »

Mais attention car Boston possède deux des meilleurs joueurs pour provoquer des passages en force en NBA avec Derrick White (25) et Marcus Smart (16) qui tenteront sans doute de se placer sur le chemin du « Greek Freak ».