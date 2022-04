Playoffs NBA 2022 | Le calendrier complet des demi-finales de conférence

Pas de Game 7 dans ce premier tour des playoffs, et la NBA a dévoilé le calendrier des demi-finales de conférence. Cela commence dès dimanche avec deux rencontres en « prime time », Boston – Milwaukee et Memphis – Golden State. Difficile de faire mieux pour débuter ce second tour.

Dimanche 1er mai

Boston – Milwaukee | Game 1 | 19h00

Memphis – Golden State | Game 1 | 21h30

Lundi 2 mai

Miami – Philadelphie | Game 1 | 01h30 (dans la nuit de lundi à mardi)

Phoenix – Dallas | Game 1 | 04h00

Mardi 3 mai

Boston – Milwaukee | Game 2 | 1h00 (dans la nuit de mardi à mercredi)

Memphis – Golden State | Game 2 | 3h30

Mercredi 4 mai

Miami – Philadelphie | Game 2 | 01h30 (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Phoenix – Dallas | Game 2 | 04h00

Vendredi 6 mai

Philadelphie – Miami | Game 3 | 01h00 (dans la nuit de vendredi à samedi)

Dallas – Phoenix | Game 3 | 03h30

Samedi 7 mai

Milwaukee – Boston | Game 3 | 21h30

Golden State – Memphis | Game 3 | 02h30

Dimanche 8 mai

Dallas – Phoenix | Game 4 | 21h30

Philadelphie – Miami | Game 4 | 02h00

Lundi 9 mai

Milwaukee – Boston | Game 4 | 01h30 (dans la nuit de lundi à mardi)

Golden State – Memphis | Game 4 | 04h00

Mardi 10 mai

Miami – Philadelphie | Game 5 | (si nécessaire)

Phoenix – Dallas | Game 5 | (si nécessaire)

Mercredi 11 mai

Boston – Milwaukee | Game 5 | (si nécessaire)

Memphis – Golden State| Game 5 | (si nécessaire)

Jeudi 12 mai

Philadelphie – Miami | Game 6 | (si nécessaire)

Dallas – Phoenix | Game 6 | (si nécessaire)

Vendredi 13 mai

Milwaukee – Boston | Game 6 | (si nécessaire)

Golden State – Memphis | Game 6 | (si nécessaire)

Dimanche 15 mai

Miami – Philadelphie | Game 7 | (si nécessaire)

Phoenix – Dallas | Game 7| (si nécessaire)

Boston – Milwaukee | Game 7 | (si nécessaire)

Lundi 16 mai

Memphis – Golden State| Game 7 | (si nécessaire)