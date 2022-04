Jamal Murray et Michael Porter Jr. ne regrettent pas d’avoir fait une croix sur la fin de saison

Les absences respectives de Jamal Murray et Michael Porter Jr auront été le fil de rouge de la saison du côté de Denver. Respectivement opérés d’une déchirure du ligament croisé antérieur pour Jamal Murray et du dos pour Michael Porter Jr, les deux joueurs n’ont finalement pas pu retrouver le groupe de Mike Malone.

La franchise du Colorado a laissé la porte ouverte à un retour jusqu’au bout, et Tim Connelly, le président des Nuggets, s’en est expliqué devant la presse, estimant que le dernier mot devait revenir aux joueurs. « Ce sont leurs physiques. Quand il y a une blessure, c’est le joueur qui doit avoir le dernier mot », a-t-il déclaré.

Jamal Murray pas encore à 100% physiquement et mentalement

Et les joueurs ne se sont tout simplement pas sentis en mesure de revenir à temps, à commencer par Jamal Murray qui, même sur la fin, s’estimait au maximum à 85% de ses capacités. Donc plutôt bien dans l’ensemble mais pas suffisant pour revenir dans un match à grosse intensité, comme c’est le cas en playoffs.

« Quand les gens entendent les mots « autorisé à revenir », ils se demandent pourquoi je ne joue pas », a-t-il rappelé lors de son entretien de fin de saison. « Il y a des joueurs vraiment supers, où il n’y a pas de douleur, et je me sens comme si je pouvais y aller. Puis vous avez le lendemain, où je me dis que je ne suis pas encore prêt. Les bons jours, je suis en confiance et j’attends la suite avec impatience. Mais les jours plus calmes, c’est plus difficile d’envisager l’avenir. L’incertitude est compliquée quand vous ne savez pas comment votre corps va réagir ».

Jamal Murray a en effet été aperçu lors d’échauffement d’avant-match, à manipuler le ballon et prendre des tirs. Mais comme l’a expliqué Tim Connelly, lui seul avait les clés. Et le meneur a confié ses appréhensions.

« Si j’ai le ballon en main et que je veux monter au lay-up, je réfléchis encore à la jambe sur laquelle je veux m’appuyer. Je n’ai pas encore couru à pleine vitesse ni sauté des deux pieds. S’il y a une balle perdue, je ne sais pas si je pourrais sauter pour aller la sauver. J’ai encore des doutes dans ma tête à propos de ma jambe ».

Dans ces cas-là, la décision la plus sage a effectivement été de rester sur le banc, même si le meneur a ajouté que ce choix s’est logiquement accompagné de son lot de frustration.

Michael Porter Jr. a retenu les erreurs du passé

Michael Porter Jr. a peut-être moins souffert mentalement que son coéquipier. Pour cause, l’ailier a déjà subi de graves blessures au dos et celles-ci lui ont appris l’importance de la patience. Avec Missouri en 2018, il était notamment revenu « à 40 ou 50% » de ses capacités.

« Je ne pense pas que c’était la chose la plus intelligente avec le recul. J’essaie donc d’apprendre de cette expérience, et de penser davantage sur le long terme », a-t-il souligné. « J’essaie d’être très prudent et attentif à la manière de gérer ce processus de rééducation. Parce que, pour moi, il s’agit simplement d’être en bonne santé. Je pense pouvoir repartir de là et enchaîner sur une longue période en bonne santé ».

Michael Porter Jr. a ajouté qu’il aurait pu revenir, « à jouer sur une jambe et me tenir dans le corner à prendre des 3-points ». « Aurais-je été à mon meilleur niveau ? Certainement pas. Dans ces moments, il s’agit juste de penser au long terme plutôt qu’à court terme », a-t-il poursuivi.

L’incertitude et la pression liées à leur potentiel retour est terminé, et Denver a de quoi envisager la saison prochaine avec enthousiasme. « Nous pourrons être la meilleure équipe de la NBA quand tout le monde sera en bonne santé », a ainsi conclu Michael Porter Jr.