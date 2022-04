Isaiah Wong a récemment annoncé son inscription à la Draft, après trois ans à la fac de Miami, mais l’arrière scoreur se garde l’option de rester en NCAA car il a peu de chances d’être sélectionné étant donné son profil.

Joueur assez unidimensionnel, petit et fluet pour le poste (1m90, 81 kgs), il n’est ainsi vu qu’en toute fin de deuxième tour, au mieux, et devra sans doute faire ses preuves en G-League pour convaincre les franchises qu’il peut apporter dans la Grande Ligue, sans doute dans un rôle de feu follet en sortie de banc.

Néanmoins, le deuxième meilleur scoreur des Hurricanes (15.3 points, 4.3 rebonds, 2.0 passes), qui ont atteint l’Elite Eight lors de la « March Madness » cette saison, n’est pas certain de revenir à Miami s’il reste en NCAA.

Pourquoi ? Parce que l’arrivée de Nijel Pack a visiblement aiguisé son appétit. Le meneur de Kansas State vient ainsi de rejoindre la fac de Miami en négociant un contrat de sponsoring de 800 000 dollars (plus une voiture). Pour Adam Papas, l’agent d’Isaiah Wong, c’est le signe que le contrat de sponsoring de son client est sous-évalué…

Un ultimatum pour obtenir un meilleur contrat NIL

« Si Isaiah et sa famille estiment que le montant du contrat NIL (de sponsoring) ne répond pas à leurs attentes, il entrera dans le portail des transferts demain, tout en maintenant son éligibilité à la Draft NBA à travers le processus de la Draft » explique Adam Papas à ESPN. « Isaiah aimerait rester à Miami. Il a fait une excellente saison en menant son équipe jusqu’au Elite Eight. Il a vu ce que les futurs joueurs de l’équipe obtiennent avec leur NIL et il aimerait que son NIL reflète le fait qu’il a été le leader d’une équipe qui a atteint l’Elite Eight. »

En clair, Isaiah Wong menace de changer d’université (s’il ne s’inscrit pas à la Draft) si son contrat de sponsoring, signé pour 100 000 dollars avec LifeWallet (une sorte de Doctissimo américain), n’est pas revu à la hausse…

Un ultimatum auquel John Ruiz, le patron de LifeWallet, n’entend pas céder.

« Isaiah est sous contrat », répond-il ainsi. « Il a été exceptionnellement bien traité par LifeWallet. Si c’est ce qu’il décide, je lui souhaite bonne chance, cependant, je ne renégocie PAS ! Je ne peux pas divulguer le montant, mais ce que je peux dire, c’est qu’il a été traité très équitablement. »

Pour rappel, les contrats NIL sont censés être totalement indépendants des universités, qui n’ont pas le droit de s’en mêler et ne peuvent pas agir comme intermédiaires, afin de s’en servir pour attirer des joueurs.

Mais ce bras de fer montre à quel point l’arrivée des contrats de sponsoring, associée aux nouvelles règles sur le portail des transferts en NCAA, modifie tout l’écosystème NCAA.