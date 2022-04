Les Sixers achèvent les Raptors avec une grosse fessée

Les Sixers ont résisté à l’enfer de la Scotiabank Arena ! Sous pression dans un Game 6 loin de leurs bases, les troupes de Doc Rivers ont su faire le dos rond avant la pause pour mieux revenir après le repos et tuer le match au cours d’un troisième quart-temps à sens unique.

Philadelphie a bien débuté sa rencontre, avec cette fois un James Harden plus agressif, auteur de 10 points sur les 9 premières minutes du match (21-26). À +5 à l’issue du premier acte, les troupes de Joel Embiid ont ensuite dû encaisser la révolte des Raptors, via un 11-0 marqué par le contre de Chris Boucher sur Danny Green suivi d’un 3-points de l’intérieur canadien (40-36).

Philly a su résister, repartant de l’avant sur deux missiles à 3-points de Danny Green puis un contre de Joel Embiid sur Precious Achiuwa suivi d’un panier près du cercle du Camerounais pour égaliser à 46-46. C’est ensuite un nouveau coup de chaud de loin signé Tyrese Maxey et Danny Green qui a permis aux Sixers de rester en tête à la pause (61-62).

C’est finalement dans le troisième quart-temps que le match à complètement basculé. Philadelphie a usé de la même recette pour envoyer son adversaire dans les cordes, avec des artilleurs inspirés pour épauler un Joel Embiid dominateur. Tobias Harris et Tyrese Maxey par deux fois ont ainsi fait gonfler l’écart rapidement (67-79). Ce sont ensuite deux paniers de suite de James Harden dont un 3-points qui ont forcé Toronto à poser un genou à terre (70-92).

Les Raptors ne s’en sont jamais remis, alors que de l’autre côté, Georges Niang, Tobias Harris et James Harden ont fini à l’euphorie aux côtés d’un Joel Embiid dans le coup jusqu’au bout. Vainqueurs 132-97, voilà les Sixers qualifiés pour le tour suivant. Ce sera face au Heat de Miami, meilleure équipe de la saison régulière dans la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un troisième quart-temps à sens unique. Le contraste a été saisissant dès le retour des vestiaires entre des Sixers déchaînés et des Raptors incapables de mettre un pied devant l’autre. Tout a tourné à l’avantage de Philly, qui a gardé le rythme par sa défense pour générer des possessions offensives marquées par une grosse adresse extérieure. Résultat des courses : Philadelphie a passé un 19-2 en moins de cinq minutes pour complètement changer le cours du match. Battu 37-17 sur le troisième quart-temps, Toronto ne s’en est pas relevé.

– Joel Embiid superstar. Le pivot des Sixers a été l’ennemi numéro 1 au sein de la Scotiabank Arena, un statut qui lui a donné des ailes lorsque le match a tourné en faveur de son équipe. Il y a notamment eu cet accrochage avec Chris Boucher, qui n’a pas apprécié une faute du Camerounais sous le cercle et a attrapé le pied du pivot des Sixers alors qu’il était au sol, ce qui a causé un début d’échauffourée. Le public l’a copieusement insulté suite à cela, et Joel Embiid a semblé apprécier en incitant le public à crier plus fort. Dans une fin de match à sens unique, il s’est ensuite offert un dunk avant de chambrer le public une nouvelle fois. Hasard ou coïncidence, il s’est pris un gros coup de coude de Pascal Siakam sur l’action suivante, lui causant une belle entaille au niveau du sourcil droit. Le combat a été âpre, mais Joel Embiid est reparti avec ce qu’il était venu chercher, la victoire. Il a même pris Pascal Siakam dans ses bras à l’issue du match.

TOPS/FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Difficile de parler de révélation sur ce premier tour tant le meneur a été éblouissant toute la saison régulière. Cette nuit encore, il a été une menace constante sur la défense adverse et s’est offert un joli 5/12 de loin pour alimenter ses 25 points. Il s’est notamment illustré dans ce registre dans le troisième quart-temps qui a fait office de tournant. Exactement ce dont Philly avait besoin.

✅ James Harden. L’arrière a pris seulement un tir de plus que lors du match précédent, mais s’est montré plus agressif et impliqué dans l’attaque de son équipe, à 7/12 au tir pour accompagner ses 15 passes décisives. Le meilleur +/- de son équipe (+38 !).

✅⛔Chris Boucher. Il a été le facteur X des Raptors… Le temps d’une mi-temps. Avec 19 points et 8 rebonds en 17 minutes en première mi-temps. Beaucoup plus discret ensuite, même s’il n’a pas démérité.

⛔ Precious Achiuwa. Celui qui avait l’habitude d’être le facteur X des Raptors sur cette fin de saison est passé complètement au travers, terminant à 1/7 au tir et -21 au +/-. On peut également citer OG Anunoby qui a parfois brillé dans cette série et qui a eu du mal à entrer dans son match cette fois (5 points à 2/7 au tir) .

LA SUITE

Les vacances pour les Raptors, la demi-finale de conférence face à Miami pour les Sixers.