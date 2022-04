La KD 15 prolonge le plaisir

On n’aura eu que très peu d’occasions d’apprécier Kevin Durant avec ses nouvelles KD 15 aux pieds sur cette campagne de playoffs. Mais même si les Nets sont désormais éliminés de la course au titre, Nike va continuer d’écouler plusieurs coloris jusqu’au début de la saison prochaine.

Ça commence avec ce mix « Purple-Marina Blue », doté d’un imprimé violet et noir sur la tige, une languette et des lacets également en violet, une touche de vert citron sur l’empeigne laissant ressortir un « swoosh » violet.

Les notes de « Marina Blue » apparaissent au niveau du talon, où figure le logo KD et le numéro 7 du joueur des Nets, comme sur la languette.

Sortie attendue pour les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la dernière sortie de la franchise emblématique et qui est aussi l’une des chaussures de basketball Air Jordan les plus légères à ce jour. Livraison et retour offerts.