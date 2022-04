Tony Parker n’a pas envie d’entrer au gouvernement

Alors que son nom circulait pour remplacer Roxana Maracineanu comme ministre des Sports, Tony Parker a coupé court aux rumeurs sur le plateau de BFM TV.

« Ça ne m’intéresse pas. Je suis très content de tout ce que je fais dans le business, je suis animé par la transmission, j’ai envie de redonner à mon pays et je pense pouvoir le faire en tant qu’entrepreneur » a-t-il dit.

Depuis qu’il a quitté les terrains, Tony Parker est devenu un entrepreneur reconnu et très dynamique, qu’il s’agisse de diriger le club de l’Asvel, d’entrer au conseil d’administration de l’OL ou encore de s’offrir deux stations de ski et une écurie de chevaux de course.

Elu dirigeant sportif de l’année 2021, il est aussi le chef du département dédié aux sportifs et aux artistes de la firme NorthRock Partners LLC, un cabinet de conseillers financiers. Tony Parker en parle peu mais il a déjà réalisé quelques belles prises dans le monde sportif. De très grosses prises…