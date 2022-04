Les Pistons voudraient garder Marvin Bagley III sur plusieurs saisons

Les Pistons avaient envie de récupérer Marvin Bagley III en cours de saison, afin qu’il entre déjà dans le moule pour la saison prochaine. Ils ont réussi leur coup et ses premiers pas dans le Michigan ont été intéressants avec 14.6 points (56% de réussite) et 6.8 rebonds de moyenne sur 18 rencontres.

L’intérieur avait besoin d’un nouveau départ après son début de carrière décevant chez les Kings et la franchise voulait un intérieur doué offensivement et aérien pour se renforcer sous le cercle. C’était donc un deal gagnant – gagnant pour les deux parties.

L’avenir pour les deux camps, c’est désormais de se mettre d’accord sur un nouveau contrat puisque Marvin Bagley III est free agent protégé cet été, et les Pistons pourront s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure. La bonne nouvelle, c’est que le joueur et la franchise semblent motivés pour continuer de travailler ensemble.

D’après The Athletic, le GM Troy Weaver voudrait même proposer un contrat de plusieurs années au joueur. Nos confrères parlent de trois saisons. Sauf que Marvin Bagley III serait de son côté plus enclin à signer pour une ou deux saisons seulement, afin de renégocier rapidement son contrat et obtenir par conséquent un plus gros salaire.

Pourquoi ne pas imaginer alors un entre-deux ? Un contrat de trois ans, avec la troisième année en option. L’ancien de Sacramento aurait ainsi sa porte de sortie et les Pistons un joueur qui aura tout intérêt à briller pendant deux saisons pour espérer ensuite toucher un plus gros chèque.