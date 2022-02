Quelle saison étrange pour Marvin Bagley III. D’abord écarté de la rotation des Kings par Luke Walton en début de saison, l’intérieur a ensuite eu sa chance avec Alvin Gentry et rendu des copies correctes, avant finalement d’être transféré lors de la « trade deadline », en direction de Detroit.

Si c’est un pas en arrière sportivement puisque les Pistons sont la pire équipe de la ligue, c’est un pas en avant individuellement. Marvin Bagley III a besoin de jouer pour relancer sa carrière et les Pistons lui offrent cette chance.

« Je suis enthousiaste », assure-t-il au Detroit Free Press. « C’est un nouveau départ. On a beaucoup de jeunes joueurs dans l’équipe, qui jouent dur chaque soir. On les a joués cette année et ils ont tout donné. Cela avait attiré mon attention et je suis très excité d’être ici. »

L’ancien des Kings n’a pas encore 23 ans (il les aura dans un mois, le 14 mars) mais après 148 matches disputés à Sacramento, ses qualités offensives ont été bien observées… tout comme ses limites. Il est dans sa quatrième saison et n’a pas réellement progressé depuis sa très intéressante première année, en 2018/19.

« Il s’inscrit très bien dans le calendrier de notre groupe, avec nos jeunes joueurs », explique Troy Weaver, le GM des Pistons. « La seule chose qui nous manquait, et c’est de ma faute, c’étaient des qualités athlétiques à l’intérieur. Il va nous apporter ça. Il est athlétique au rebond, il peut courir et marquer. C’est un deuxième choix de Draft. Chez les Kings, il a eu ses hauts et ses bas. Il a connu plusieurs coaches, et tout n’a pas été constant pour lui pendant trois saisons. Mais on est impatient de l’avoir avec nous. »

« On va le mettre dans notre environnement et on espère qu’il sera régulier et qu’ensuite, avec son talent, il explosera »

Ses bas, ce furent les blessures, puis parfois son attitude, comme son refus d’entrer en jeu contre les Suns en début de saison, ou encore son manque d’implication en défense. Forcément, il estime que ces critiques sont injustifiées.

« J’entends beaucoup de gens qui disent que je ne suis pas un joueur d’équipe, que ça ne va pas avec mes coéquipiers. On parle de la défense aussi. Les gens ont toujours des choses à dire. Si on demande à n’importe quel joueur avec lequel j’ai joué, ils ne disent rien de mal. Car j’essaie d’apprendre à connaître chacun de mes coéquipiers. »

Pourquoi les Pistons n’ont-ils pas attendu cet été pour signer Marvin Bagley III ? Puisque cela aurait évité de se séparer de plusieurs joueurs (Josh Jackson et Trey Lyles) pour le récupérer.

« On voulait qu’il soit dans notre moule », se justifie Troy Weaver. « On voulait le sentir avec nous, travailler avec lui, voir comment il s’adapte plutôt que d’attendre la free agency. J’ai toujours cru en ça : il faut que les joueurs viennent chez vous. On l’a fait avec Hamidou Diallo (transféré à Detroit en mars 2021). On veut qu’il soit entre nos murs, qu’il s’assimile à notre vestiaire. Ainsi, on voit qui ils sont avant de miser gros sur eux. Voilà pourquoi on a agi comme ça. On va le mettre dans notre environnement et on espère qu’il sera régulier et qu’ensuite, avec son talent, il explosera. »