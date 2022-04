Rudy Gobert : « Quand on me dunke dessus, c’est comme si c’était la fête nationale »

Alors que le dunk de Ja Morant tourne en boucle depuis cette nuit, et qu’il devrait venir grossir les quelque 14 milliards de vidéos NBA visionnées sur les réseaux sociaux, ESPN s’est intéressé justement aux vidéos qui deviennent virales, et plus particulièrement aux « poster dunks ». Cette nuit, c’est Malik Beasley qui était sur la photo, victime de Morant, mais le plus souvent, ce sont les pivots. Comme par exemple, Rudy Gobert. Accrocher à son tableau le triple vainqueur du trophée de Meilleur défenseur, c’est le rêve de tout dunkeur.

« J’avais l’habitude de m’énerver, mais désormais, je l’accepte » concède le Français. « Je sais que je peux faire 10 bonnes choses et qu’elles ne seront pas mises en valeur, et que la seule erreur que je commets va l’être… »

Se faire « posterizer » n’est pas une erreur, et c’est d’ailleurs la preuve qu’on a défendu, qu’on a protégé son cercle. Ça passe ou ça casse. Pour le dunkeur aussi, et quand ce dernier parvient à contourner Gobert, la célébration est souvent épique.

« Parfois, je me dis : « Eh voilà, ils vont forcément fêter ça. Cela fait deux mois qu’on ne m’a pas dunké dessus mais c’est sûr qu’ils vont fêter ça ». J’en rigole, et je rigole quand je vois comment ils le célèbrent. Ils en font toute une histoire. Dès que l’on me dunke ou que l’on me met un cross, c’est comme s’il y avait une célébration nationale. C’est un honneur. »

Ensuite, le match terminé, les réseaux sociaux s’emparent de l’action, et les joueurs ne peuvent plus rien contrôler. Qu’il s’agisse des montages ou des commentaires qui accompagnent la vidéo. C’est ce que regrette Gobert, qui se retrouve le plus souvent dans le rôle de la victime. Désormais, il a décidé de ne plus y prêter d’attention car il y perdait beaucoup d’énergie.

« On va se faire dunker dessus, mais au final, ça reste que deux points. Ce n’est pas comme si c’était une action à 10 points »

« J’avais l’habitude de toujours dire que j’utilisais ça comme motivation, et c’est vrai. Mais dans le même temps, on y consacre beaucoup d’énergie qu’on devrait donner à autre chose ou garder pour soi-même. La chose la plus importante pour moi et les autres joueurs, c’est qu’il ne faut pas se laisser décourager ou abattre parce ce qui se passe sur les réseaux sociaux. »

Des propos que confirme Bam Adebayo, un autre super défenseur qui se retrouve aussi parfois du mauvais côté du poster.

« Je respecte les gars qui essaient de tout contrer. On est responsable de beaucoup de choses sur le terrain, et la protection du cercle en fait partie » rappelle le pivot du Heat. « Oui, on va se faire dunker dessus, mais au final, ça reste que deux points. Ce n’est pas comme si c’était une action à 10 points. Maintenant, il y a la façon dont les médias sociaux fonctionnent… On se défonce tous les jours à l’entraînement, et il y a un gars sur Twitter qui va dire ceci ou cela sur votre jeu. Evidemment, on le prend mal… Je ne regarde pas tout ça car je sais ce que ça peut faire sur le plan mental chez certains… Je suis fort dans ma tête mais quand vous voyez un truc de dingue sur Twitter et que c’est juste très irrespectueux, humainement, vous êtes obligé de répondre. »