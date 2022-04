Josh Giddey déçu de n’avoir récolté aucun vote pour le titre de Rookie de l’année

« C’était décevant. J’ai manqué beaucoup de matchs, je comprends comment ça fonctionne. Mais je ne veux pas trop m’étendre sur le sujet. Quand j’y repenserai dans cinq ou dix ans, ça ne va pas me déranger. Donc ça craint, c’est décevant, mais on passe à autre chose ».

Josh Giddey a presque fait le « Grand Chelem » en étant élu « Rookie du mois » à l’Ouest en octobre/novembre, décembre, janvier et février. Mais une blessure à la hanche a mis prématurément un terme à sa saison et à ses espoirs d’être élu rookie de l’année, avant la fin du mois de février.

L’Australien a tout de même beaucoup appris, notamment au niveau du rythme effréné d’une saison régulière.

« La saison de la NBA est une longue, très longue saison. On ne peut pas comprendre tant qu’on ne l’a pas vécu car on joue des « back-to-back », on arrive dans différentes villes à deux ou trois heures du matin. C’est un programme chargé », a-t-il rappelé. « J’ai joué 54 matchs, ce qui représente le double d’une saison en Australie. Donc c’est une longue année. Et même si vous ne jouez pas, vous continuez à voyager et à faire partie de l’équipe. J’espère que je pourrai jouer les 82 matchs de la saison prochaine et que je pourrai vous dire comment c’est ».

La fin de sa saison rookie a été difficile, avec cette course au « ROY » dont il a totalement été oublié pour terminer. Maintenant, place à la suite, que Josh Giddey aborde en pleine forme, et avec ambition.

« C’était difficile de rester là sans jouer et de regarder les autres. Nous n’avions plus assez de matchs pour que je revienne ensuite. Mais je suis en bonne santé maintenant et j’aurai une intersaison complète à mon actif pour reprendre directement la saison prochaine », a-t-il ajouté. « Cette intersaison est importante pour moi. Le saut de la première à la deuxième saison que vous voyez chez certains gars peut être significatif, donc je veux devenir plus fort et travailler mon tir. C’est le moment idéal pour le faire et pour affiner ce que je veux améliorer. Il n’y a pas de meilleur moment pour le faire que maintenant ».

