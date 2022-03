Saison terminée pour Josh Giddey

Touché à la hanche depuis un mois, Josh Giddey ne reviendra pas cette saison. C’était prévisible comme OKC ne joue plus rien depuis des semaines, et c’est Mark Daigneault qui l’a confirmé avant le match face aux Nuggets. Une absence qui pourrait peser dans la lutte pour le trophée de Rookie Of The Year.

« C’est une blessure délicate qui est un peu imprévisible », a déclaré Daigneault. « Je ne dirais pas qu’il a répondu ou n’a pas répondu à ce qu’on attendait. En fait, nous n’avions pas vraiment d’attentes. »

Même si l’arrière australien n’était pas favori, son sans-faute dans les trophées du meilleur rookie du mois en faisait évidemment un candidat sérieux, tout comme ses triple-double qui lui ont permis de faire aussi bien qu’Oscar Robertson avec trois « TD » de suite, ou d’effacer des tablettes LaMelo Ball en termes de précocité.

Sixième choix de la Draft 2021, Giddey termine cette première saison avec 12.5 points, 7.8 rebonds et 6.4 passes par match. Il est le meilleur passeur de la cuvée 2021/22, et le deuxième meilleur rebondeur.