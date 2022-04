Plus aucune limite de temps de jeu pour Stephen Curry

Avec 27.5 points de moyenne face à Denver, Stephen Curry vit un premier tour de playoffs classique pour lui. Pourtant, dans les faits, ce n’est pas véritablement le cas puisqu’il n’a commencé aucune rencontre et son temps de jeu est sous surveillance.

Comme le meneur de jeu des Warriors revenait d’une blessure à la cheville, il n’avait joué que 21 minutes de moyenne dans les deux premières manches. Puis, lors des matches à Denver, ses minutes avaient progressivement augmenté (30 et 36).

Pour le Game 5 et pour la suite, Steve Kerr va maintenant pouvoir lâcher la bride. « Oui, il n’y a plus de limitation pour ses minutes désormais », annonce le coach de Golden State à NBC Sports.

C’est une excellente nouvelle pour les Warriors et pour le joueur, car se retrouver à jouer moins de 30 minutes au meilleur moment de l’année, c’était évidemment frustrant pour le triple champion NBA.

« Ça fait du bien de savoir que tout se déroule bien au niveau de la gestion de la blessure », expliquait Stephen Curry. « J’ai essayé d’en profiter au maximum pendant ces quatre matches et j’ai pu augmenter, un peu, mon temps de jeu à partir du Game 3, pour revenir à une rotation plus classique en playoffs. Mon corps se sent bien, je ne suis pas inquiet pour aller de l’avant. »

Il reste désormais une grande interrogation : Stephen Curry va-t-il retrouver sa place dans le cinq majeur ? En pleine confiance, Jordan Poole a été brillant les trois premières manches, avant de connaître un petit coup de mou dans le Game 4. Faut-il le remettre sur le banc ? Ou plutôt associer les deux et sortir un autre joueur ?

Steve Kerr va devoir trancher et on en saura plus ce mercredi soir, avant la rencontre, car le coach comme le All-Star n’ont pas répondu à cette question devant la presse.