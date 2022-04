À l’arraché, le Heat élimine les Hawks

Dos au mur, face à une équipe de Miami qui joue sans Kyle Lowry, ni Jimmy Butler, les Hawks doivent obligatoirement s’imposer en Floride pour rentrer à Atlanta et tenter forcer un Game 7.

Dans le premier quart-temps, les visiteurs sont plutôt en bonne posture. Malgré une adresse catastrophique d’entrée (8/27), à l’image d’un Trae Young ciblé dès l’entame (1/6 aux tirs), Atlanta est en tête et semble légèrement plus en contrôle, bien que le Heat, avec un Victor Oladipo titulaire pour l’occasion et efficace (8 points), ne soit finalement qu’à -1 (22-21).

Le quart-temps suivant, pour les Hawks, est une montagne russe, à l’image de leur saison. Car les hommes de Nate McMillan, dans un premier temps, gardent le contrôle. Dans ce match lent, sans réussite de part et d’autre en attaque, les Hawks s’en sortent et on se dit qu’ils ont tout intérêt à se complaire dans ce schéma pour embêter le Heat.

Comme son équipe ne parvient pas à faire la différence en attaque, Erik Spoelstra tente alors un coup en défense. Le Heat change de stratégie et bascule en défense tout-terrain, avec notamment une « trappe » sur le porteur de balle dès la remise en jeu. Et ça fonctionne ! Miami colle un 17-2 qui brise complètement le momentum des Hawks dans cette première période, et de 40-37 en faveur des Hawks, on passe, quelques minutes plus tard, à 54-42 pour le Heat à la pause !

Sonnés par ce gros passage du Heat avant la mi-temps, les Hawks se ressaisissent à la reprise et réalisent une deuxième période plus satisfaisante. Toujours distancés à l’issue du troisième quart-temps (75-64), c’est surtout dans le dernier acte qu’ils se révoltent. Profitant de la baisse de régime de Miami, qui crie victoire un peu trop tôt, les Hawks, sous l’impulsion d’un épatant De’Andre Hunter (35 points, 18 dans le dernier quart-temps), reviennent à -3 à moins de 10 secondes de la fin (97-94) !

Mais le Heat veille au grain en défense et empêche le tir de l’égalisation sur la dernière possession. C’est la fin de la série et de la saison des Hawks, expédiés vers la sortie en 5 petits matches. À l’image de son chef d’orchestre Trae Young, Atlanta n’a jamais inquiété Miami et aborde maintenant une intersaison qui sera chargée en questionnements autour de ce groupe.

De son côté, le Heat, favori, a fait respecter la hiérarchie et attend donc son adversaire du second tour, le vainqueur de la série entre Philadelphie et Toronto.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Victor Oladipo a gardé le meilleur pour la fin. Mis au placard pour la fin de la saison régulière puis pour les trois premiers matches de cette série, l’arrière était titulaire à la place de Jimmy Butler. Agressif dès l’entame, il avait gardé le meilleur pour la fin, pour ce Game 5 fatal aux Hawks, et s’est régalé, avec efficacité. Il compile 23 points (8/16), 3 passes et 3 interceptions.

Trae Young est rentré dans le rang. Les Hawks se sont ratés collectivement, mais le meneur est celui dont on retiendra le plus l’échec personnel. Car « Ice Trae » est une superstar, un joueur au talent offensif tel que même la solidité du Heat en défense pouvait paraitre vulnérable a priori. La réalité a été bien différente, le All-Star des Hawks a été étouffé par la défense impitoyable du Heat. Il n’a jamais trouvé la solution et finalement est rentré petit à petit dans le rang. Preuve frappante de son impuissance dans cette série : avant le quatrième quart-temps de ce Game 5, il comptabilisait 29 passes… et 29 ballons perdus.

TOPS / FLOPS

✅ Bam Adebayo. Encore un match de patron pour le pivot de Miami, qui compile 20 points (7/11), 11 rebonds et 4 passes pour guider sa formation vers la demi-finale de la conférence Est. Sans Lowry ni Butler, le Heat n’a pas tremblé, et la stabilité apportée par le pivot des deux côtés du terrain en est la raison principale.

✅ De’Andre Hunter. Son Game 4 était déjà bon, ce Game 5 a été très bon. Avec 18 points dans le quatrième quart-temps (35 au total), l’ailier a bien failli renverser le Heat à lui seul dans le « money-time ». Mais sa 6e faute l’a empêché de finir la rencontre, et il n’a finalement pu qu’assister impuissant à la dernière possession ratée des Hawks. Il ajoute 11 rebonds, 2 passes et 3 interceptions pour finir en beauté, d’un point de vue individuel, sa 3e saison NBA.

✅ Tyler Herro. En sortie de banc, l’arrière a apporté son étincelle habituelle, avec 16 points (6/12), 4 passes et 2 interceptions. Plutôt discret sur l’ensemble de cette série, l’ancien Wildcat signe un bon match pour se mettre en confiance avant d’aborder le prochain tour.

⛔️ Trae Young. Un ultime match décevant pour le meneur, qui termine avec autant de pertes de balle que de passes (6). Du point de vue l’attaque, ce n’est pas glorieux non plus (11 points à 2/12, 0/5 à trois-points), la conséquence de la défense coriace du Heat qui lui a mené la vie dure. Immense l’an dernier lors des playoffs 2021, Trae Young a pris une très grosse claque durant cette édition 2022. Jamais dans sa carrière le jeune Hawk n’avait été à ce point malmené, et on imagine qu’il se sera revanchard la saison prochaine.

LA SUITE

Game 1, face au vainqueur de la série Philadelphie – Toronto. Horaire et date à déterminer