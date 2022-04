Les Celtics n’ont peur de personne

Les Celtics sont la seule équipe de ce premier tour à avoir sorti le balai, et pas contre n’importe qui puisque ce sont les Nets et leur duo Irving-Durant qui ont été écartés sans ménagement par la troupe du Massachusetts.

Après la victoire cette nuit, Jayson Tatum est revenu sur ce parcours foudroyant réalisé par Boston depuis début janvier. Le leader des C’s a estimé que le vent avait tourné au soir du 6 janvier, lorsque ses troupes avaient gâché une avant de 25 points pour s’incliner 108-105 face aux Knicks de RJ Barrett, auteur du tir de la gagne au buzzer.

« Je pense que c’était à peu près le moment où nous avons commencé à nous unir, à avoir le déclic et à trouver des solutions », s’est-il remémoré. « Mais il y avait tellement de variables au début de la saison, avec une nouvelle équipe, au niveau santé. Et honnêtement, nous avons simplement commencé à mieux jouer en tant qu’équipe et individuellement à partir de ce moment-là ».

Dans le bain dès le premier match

Derrière, les Celtics ont en effet enchaîné 33 victoires en 43 matchs, faisant le plein de confiance, ce qui s’est notamment ressenti sur ce duel face à Brooklyn.

Car à aucun moment les troupes d’Ime Udoka n’ont semblé paniquer, alors que le premier match de la série, bouclé sur un panier de Jayson Tatum au buzzer, semblait lancer le début d’une belle empoignade entre les deux équipes.

« Je pense que ça a été une bonne chose pour nous », a poursuivi Jayson Tatum, auteur d’une série presque parfaite. « Je pense que le fait de savoir qui ils avaient dans leur équipe et ce dont ils étaient capables nous a permis d’être plus concentrés dès le premier match ».

Désormais, Boston semble lancé, et la possibilité d’affronter Milwaukee au prochain tour est loin d’effrayer les Celtics, d’autant plus que les Bucks évoluent actuellement sans Khris Middleton, touché au genou.

« Nous sommes confiants, nous nous sentons forts contre n’importe qui et nous allons venir jouer chaque match », a lancé Jaylen Brown. Ime Udoka confirme : « Nous n’avons peur de personne. Nous n’allons fuir personne ».

Kevin Durant confirme qu’il voit ces Celtics être capables d’aller très, très loin dans cette campagne.

« C’est une équipe incroyable. Ils ont la possibilité de faire de grandes choses pendant le reste des playoffs. Ils ont joué de manière incroyable ».