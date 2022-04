Ben Simmons a discuté de sa santé mentale avec les Nets

Alors qu’il se rapprochait d’un retour et semblait avoir mis ses problèmes de dos derrière lui, Ben Simmons a rechuté. Finalement, avec son absence lors du Game 4, qui fut le dernier de la série, il n’aura ainsi jamais enfilé le maillot de Brooklyn cette saison.

Néanmoins, la question de sa santé mentale, omniprésente à Philadelphie, a refait surface ce lundi. Ben Simmons et son agent, Rich Paul, ont en effet échangé sur ce sujet avec les dirigeants des Nets d’après ESPN.

Le camp Simmons a évoqué les étapes, physiques comme mentales, qui restent encore à franchir pour le joueur s’il veut retrouver les parquets. Visiblement, les soucis du All-Star ne sont pas uniquement physiques…

Ben Simmons, qui voulait rejouer cette saison, a-t-il « rechuté » ces derniers jours par appréhension ? Comme les Nets étaient déçus de voir le meneur de jeu à nouveau plombé par son dos à la dernière minute, après deux semaines de progrès, peut-être que la pression de la franchise, comme des médias et des fans, a perturbé l’Australien. Le club a-t-il pensé que l’ancien Sixer utilisait cette excuse pour retarder son retour et éviter un contexte compliqué sur un match ultra décisif ? Tout cela est assez flou.

Les Nets éliminés, Ben Simmons a en tout cas désormais toute l’intersaison pour se préparer et tenter de vivre un exercice 2022/23 plus serein que celui de cette saison. Comme Brooklyn d’ailleurs, qui a déjà eu à gérer une saison compliquée avec James Harden, finalement transféré, Kyrie Irving, bloqué par les contraintes sanitaires et son refus de se faire vacciner, et enfin Ben Simmons, touché au dos.