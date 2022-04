Les Nets sont donc en vacances, balayés par les Celtics au premier tour des playoffs pour la troisième campagne du duo Kyrie Irving – Kevin Durant à Brooklyn.

Après trois saisons, le bilan du tandem à New York est donc très mitigé et les Nets ne sont pas la superpuissance imaginée. Certes, Kevin Durant était blessé la première année, et Kyrie Irving l’avait vite rejoint à l’infirmerie. L’an passé, les blessures du meneur et de James Harden ont plombé Brooklyn en playoffs. Cette saison, le statut vaccinal de Kyrie Irving, la blessure de Joe Harris et le transfert de James Harden ont encore torpillé l’équipe.

Malgré tout, Kyrie Irving assure qu’il veut imiter Kevin Durant et prolonger avec le club, alors qu’il est éligible à un contrat de 184 millions de dollars sur quatre ans, ou 248 millions de dollars sur cinq ans.

« Je ne prévois d’aller nulle part » a-t-il expliqué après l’élimination face à Boston. « J’ai juste hâte d’être cet été afin de pouvoir continuer à construire quelque chose avec nos gars. »

D’ailleurs, Kyrie Irving veut être pleinement investi dans cette construction.

« Quand je dis que je suis ici avec Kevin (Durant), je pense que cela implique vraiment que nous allons gérer cette franchise ensemble, avec Joe (Tsai, le propriétaire) et Sean (Marks, le GM) », a ainsi continué le meneur de jeu. « Et juste les membres de la famille que nous avons dans notre vestiaire, dans notre club. »

Est-ce que cela inclut Steve Nash, qu’il ne mentionne donc pas, pour le champion 2016 ? On se souvient qu’il n’était pas fan de Kenny Atkinson, que lui et Kevin Durant avaient poussé vers la sortie, et qu’il assurait aussi que le double MVP n’était pas vraiment un « head coach » à ses yeux.

Kyrie Irving continue en tout cas de pousser pour une gestion collégiale de la construction de Brooklyn.

« Ce n’est pas seulement à propos de moi et Kev, je ne veux pas que ce soit juste à propos de ça. Nous sommes les pierres angulaires ici, mais nous avons quelques autres gars qui sont sous contrat. Et je pense que nous devons juste faire quelques mouvements cette intersaison, vraiment en parler, vraiment être motivés par rapport à ce que nous construisons, s’amuser avec ça, et le rendre agréable. »

Si Kyrie Irving n’a pas évoqué Steve Nash dans sa vision de l’avenir des Nets, Kevin Durant a lui tenu à défendre son coach quand on lui a demandé si le Canadien était toujours l’homme de la situation pour Brooklyn.

« Allons. Steve a dû faire avec des circonstances folles ces deux dernières années. Il a dû gérer tellement de choses pour sa première comme coach. Le Covid, les échanges… Je suis fier de la passion qu’il nous a apportée. »

S’il n’a pas été le seul élément perturbateur, le statut vaccinal de Kyrie Irving a clairement été un facteur majeur des problèmes de Brooklyn cette année. Le meneur, qui n’a ainsi pu jouer que 29 matchs cette année, étant carrément écarté de l’équipe avant d’être ré-intégré suite à la vague d’infections en décembre, l’a d’ailleurs reconnu.

« J’ai eu l’impression de laisser tomber l’équipe quand je ne pouvais pas jouer. C’est parfois devenu une distraction. »

Néanmoins, Kyrie Irving assure que les Nets doivent se couper des pressions extérieures.

« Parfois, j’ai l’impression que le bruit du monde extérieur, le bruit extérieur, s’infiltre. Je ne suis pas le genre de personne à laisser cela se produire, donc à mesure que nous nous construisons en tant qu’équipe, je pense simplement que nous devons être plus forts mentalement et plus honnêtes sur ce que nous voulons accomplir. Il y a tellement de choses qui sont entrées dans notre vestiaire, et comme nous n’avions probablement pas un bon équilibre d’équipe sur ce qui nous affecte, et assez de confiance les uns dans les autres, les choses ont pu devenir inconfortables. Nous devons juste être testés un peu plus. »

Pour l’intéressé, cela servira en tout cas de motivation à ce groupe, qui devrait pouvoir compter sur Ben Simmons et Joe Harris l’an prochain pour aller enfin gagner ce titre que le duo Irving/Durant est venu chercher à Brooklyn.

« Je sais que tant de gens voulaient nous voir échouer, nous ont choisis comme favoris et qu’ils ont tellement de choses à dire à ce stade. Donc je me sers de ça comme moteur pour l’été. »