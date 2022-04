Le MVP de la nuit | Pascal Siakam, le meneur de la révolte

Fred VanVleet absent, Nick Nurse a choisi de confier la mène à Pascal Siakam, et le Camerounais a confirmé qu’il était devenu un vrai « playmaker » cette saison. On savait qu’il était capable d’être un leader d’attaque, mais on le découvre patron et organisateur du jeu, et il signe un Game 5 plein avec 23 points à 10 sur 17 aux tirs, 10 rebonds et 7 passes pour maintenir les Raptors en vie.

« Je pense qu’on essaie juste d’être agressifs. On ne peut pas se préoccuper de l’avenir… » explique Pascal Siakam. « C’est le plus important. Ensuite, on trouvera toujours des solutions. J’avais dit aux gars qu’il y aurait beaucoup de bruit, et qu’il fallait juste écouter nos voix. La communication, ce n’est pas uniquement encourager un joueur ou lui dire ce qu’il a raté. C’est aussi rester soudés. On savait qu’ils allaient faire des séries, que le public allait devenir bruyant, mais il fallait rester déterminés et soudés. »

Il y avait deux objectifs : très bien défendre et cibler Joel Embiid en attaque. Deux missions réussies.

« Je pense que c’est un tel élément central de leur attaque qu’il faut le faire travailler aussi. Il nous fait travailler, et on doit le faire bosser aussi, et ce soir, ça a fonctionné pour nous. »

« C’est un peu le résumé de notre saison… Beaucoup de joueurs entrent et sortent du cinq de départ, et on doit trouver des solutions avec les gars qui les remplacent »

Gêné par les fautes, Joel Embiid n’aura pas une grosse influence sur le jeu, tout comme James Harden piégé par cette défense haute et large.

Il y avait un mur de bras devant le meneur des Sixers, et Pascal Siakam était en première ligne avec Gary Trent Jr. Precious Achiuwa a aussi été immense en défense, capable de défendre sur Embiid en début de possession puis sur Harden.

« Tout le monde a élevé son niveau de jeu en l’absence de Fred. C’est un peu le résumé de notre saison… Beaucoup de joueurs entrent et sortent du cinq de départ, et on doit trouver des solutions avec les gars qui les remplacent. Notre plan de jeu était costaud, on l’a bien exécuté, et tout le monde a élevé un petit peu son niveau de jeu. Je pense que c’est ce qui caractérise pour beaucoup notre équipe. »

Pour Nick Nurse, Pascal Siakam transmet son calme et son sang-froid au reste du groupe. Les Raptors ne semblent jamais paralysés par l’enjeu de prendre la porte.

« Une fois de plus, Pascal a joué de manière posée » souligne le coach de Toronto. « Il a pris son temps quand c’était nécessaire, et il a trouvé ses coéquipiers, surtout en fin de match. Il a bien vu le jeu, et il a pris ce que la défense lui donnait. Ils sortaient au large pour bloquer OG et Gary à 3-points, et il a été capable de les trouver, et vraiment, il a fait preuve d’une grande sérénité. »