La LeBron 19 Low s’offre un safari

On ne compte plus les inspirations originales imaginées par les designers pour habiller les différentes chaussures signatures de LeBron James. On a récemment eu droit à deux versions de la LeBron 19 « Fast Food », une association plutôt étrange à première vue. Cette fois, c’est une LeBron 19 Low « Animal Pack », également baptisée « Safari », qui s’apprête à voir le jour.

La tige se distingue donc par une empeigne beige recouverte d’un imprimé léopard en daim à l’avant. Au niveau du talon, autant dire que le motif zébré fait son effet.

L’ensemble est complété par un « Swoosh » bleu sur la semelle intermédiaire en mousse React blanche, et des finitions en noir et violet. Le logo de LeBron James apparaît en noir sur fond rouge sur la languette.

La date de sortie de la LeBron 19 Low n’est pas encore connue.

(Via KicksOnFire)

—

