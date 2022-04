Champion NBA, PJ Tucker avait été un soldat important dans la réussite des Bucks l’an passé. On se souvient notamment de la manière avec laquelle il avait « agressé » Kevin Durant dans la série face aux Nets débutée par deux revers, et finalement remportée 4 à 3.

C’est justement pour ça que le Heat le voulait, pour donner une nouvelle dimension physique à l’effectif d’Erik Spoelstra. L’intéressé n’a pas tardé à rappeler sa valeur lors de ces matchs à haute intensité en pesant déjà de tout son poids sur la série face aux Hawks.

Le caméléon

On l’a ainsi vu se dépenser en défense et donner du fil à retordre à Trae Young qui traverse une passe extraordinairement difficile malgré l’absence de Kyle Lowry. Et cette nuit, il s’est distingué par ses passages au poste 5 en remplacement de Bam Adebayo, laissant Dewayne Dedmon, le back-up habituel, à 3 petites minutes de jeu.

« J’ai déjà joué 5 cette saison. J’adore jouer au poste 5, ça donne un différent profil à l’équipe. Ça perturbe les arrières, chacun peut tenir ses duels et en même temps contrôler les grands adverses au rebond. Ça nous permet aussi d’étirer le terrain, en enlevant les grands de la peinture, pour que Jimmy Butler puisse y travailler, et nos arrières aussi. Et défensivement, j’adore être au poste 5, j’aime être impliqué dans le contrôle de la défense », a-t-il expliqué après la rencontre.

Derrière les 36 points de Jimmy Butler, PJ Tucker a tiré son épingle du jeu avec 14 points à 5/7 au tir, 8 rebonds, 3 passes décisives et un +/- de +22. L’occasion pour coach Spoelstra de lui tirer son chapeau, une fois de plus.

« Comment définir un gars comme PJ Tucker ? C’est vraiment dur. Je résumerais ça en disant que c’est un « winner », parce qu’il se bat des deux côtés du terrain, avec une polyvalence incroyable. On pourrait lui coller une étiquette de défenseur et de bon shooteur dans le corner. Mais il fait tellement plus que ça pour nous, en allant chercher des possessions en plus en attaque », a-t-il glissé. « On l’a mis au poste 5 quand Bam a eu des problèmes de faute. Et là encore, il a fait du bon boulot, en nous aidant à nous organiser en attaque. Et en défense, il peut évoluer, c’est un caméléon, qu’il soit au poste 3-4, en pivot, ou à défendre sur les arrières adverses ».

Plus de possibilités pour Erik Spoelstra

Par son activité, le caméléon ouvre ainsi de nouvelles pistes de réflexion à coach Spoelstra, avec des profils de cinq qu’il pourra réutiliser par la suite.

« Je ne sais pas quels étaient les avantages et les inconvénients lorsqu’il était au poste 5, mais c’était des minutes précieuses pour nous. Le plus important, c’est qu’on a fini par voir quelque chose de différent, juste au cas où nous en aurions besoin. Nous avons pu en avoir un aperçu grâce à nos besoins dans cette série », a ajouté le coach floridien.

Après l’avoir malmené en le tenant de près et haut sur le terrain, PJ Tucker a également exploité la petite taille de Trae Young en attaque en le postant dans le troisième quart-temps, charriant même « Ice Trae » après son hook.

« C’est un trop bon scoreur pour qu’on ne le fasse pas travailler aussi en défense », a rappelé le champion en titre. « Souvent je suis dans le corner, donc c’est une bonne chose d’essayer de le mettre sur moi. C’est quelque chose dont on a parlé, de ne pas le laisser se reposer, et surtout quand il y a un switch, de le jouer au poste bas en un contre un ».

Pour l’instant, c’est du tout bon pour PJ Tucker et le Heat qui auront l’occasion d’envoyer Atlanta en vacances dès leur retour en Floride.