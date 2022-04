Thaddeus Young, la patience récompensée

Quatre points et 3 rebonds en 19 minutes. Ce ne sont pas les moyennes de Thaddeus Young en playoffs cette saison, mais bien le total de ses minutes, points et rebonds dans les trois premiers matches contre les Sixers !

Le vétéran de 33 ans n’était donc pas utilisé ou presque par Nick Nurse depuis le début de la série. Notamment parce qu’il avait été touché au pouce dans le Game 1.

Sauf que, dans le Game 4 et alors que Toronto était dos au mur, que Fred VanVleet s’est blessé dès le deuxième quart-temps et que Scottie Barnes était limité à cause de sa cheville, le coach a lancé son intérieur. En 30 minutes, l’ancien ailier d’Indiana ou Philadelphie n’a pas que fait tomber Joel Embiid avec un crossover, il a surtout compilé 13 points à 6/9 au shoot, 5 rebonds, 5 passes et 3 interceptions.

« Il ne s’agit que d’être présent, de m’assurer d’être là pour mes coéquipiers », assure pour SportsNet celui qui jouait son 55e match de playoffs en carrière. « Je suis toujours à 100 % chaque jour. C’est l’idée. Je ne contrôle pas mes minutes ni le coaching, donc je peux seulement contrôler mes actions sur le terrain. A partir de là, je prouve que j’ai bossé et je démontre mon expérience. »

L’éloge du professionnalisme et de la patience



Les Raptors avaient besoin d’un coup de pouce (sans mauvais jeu de mots) pour l’emporter et Young, en ancien toujours précieux, a parfaitement rempli cette mission.

« C’est le professionnel ultime, non ? », demande Pascal Siakam, auteur de 34 points dans ce Game 4. « On le voit au quotidien, il vient, fait son travail et récupère après. C’est un véritable pro. Avoir quelqu’un comme lui dans l’équipe, c’est clairement un plus. Surtout, ce que j’aime chez lui, c’est qu’il n’a pas beaucoup joué dans cette série, en partie à cause de son doigt, mais il a profité de cette opportunité. Il a été énorme pour nous, défensivement notamment. »

En attaque, et face à la défense de zone des Sixers, Young a su proposer des solutions, avec ses tentatives à 3-pts et surtout de bonnes passes décisives pour Chris Boucher.

« C’est ce que je fais ces quatre ou cinq dernières saisons : je suis celui qui calme les choses face à une zone, qui coupe dans la raquette, qui fait le bon choix », analyse-t-il. « Si on ne trouve pas de solutions, alors il faut recommencer et être patient. C’est comme ça qu’on passe l’obstacle, avec patience et calme. »