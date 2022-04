Il rongeait son frein depuis une semaine, et il profitait des échauffements pour rester en forme, mais cette nuit, Victor Oladipo est entré en jeu face aux Hawks. L’ancien arrière du Magic a bien sûr profité de l’absence de Kyle Lowry pour grimper d’un échelon dans la hiérarchie, et il a eu droit à 23 minutes de temps de jeu ! Le temps pour lui de finir avec 6 points, 8 rebonds et 4 passes, et un excellent +/- de +28 ! Après deux semaines sans jouer, sa maladresse est logique : 3 sur 10 aux tirs dont 0 sur 5 à 3-points.

« C’est une rotation à 15 joueurs, et des choses se passent, et il faut être prêt à jouer » rappelle Erik Spoelstra. « Lors du Game 2, c’était le tour de Caleb. Il ne jouait pas du tout, et soudain, boom, il est sur le terrain. Les joueurs d’expérience en ont conscience, le staff le comprend. En playoffs, il se passe des choses, et il faut être préparé et prêt à jouer. »

Cette nuit, c’était donc le tour d’Oladipo d’entrer en jeu, et Spoelstra a fait appel à lui après quatre minutes dans le deuxième quart-temps. Avant Oladipo, quatre remplaçants étaient déjà entrés, mais Spoelstra va viser juste. Associé à Jimmy Butler, Oladipo va participer au moment clé du match. Alors que le Heat est mené de 8 points, Butler prend le match à son compte, et Atlanta encaisse un terrible 26-6 avec un 2 sur 15 aux tirs. Sur cette première séquence, Oladipo n’inscrit pas le moindre point, mais il prend des rebonds, fait une passe, et participe à l’effort défensif.

« Cela rend les choses beaucoup plus simples quand un vétéran, hautement distingué, accepte des DNP avec grâce et classe »

« Je suis encore en train de chercher mon rythme » a réagi Oladipo. « Comme je l’ai déjà dit à la presse, il y a deux semaines à Orlando, je suis toujours dans un programme de rééducation. Je continue à m’améliorer et à me renforcer chaque jour. J’essaie toujours de retrouver le joueur que je suis et ma manière de jouer, mais j’ai joué au basket toute ma vie. Si vous me mettez sur le terrain, je vais faire tout ce qu’il faut pour gagner. J’ai toujours été comme ça ».

Pour Spoelstra, c’est inestimable d’avoir un vétéran du niveau d’Oladipo prêt à accepter d’être un « role player », au bout du banc.

« Il a vraiment travaillé avec assiduité et s’est rendu disponible » souligne le coach du Heat. « On n’aime pas que ce soit dans ces circonstances, mais on savait que ça allait arriver – comme c’est toujours le cas en playoffs. Grâce à l’énergie qu’il met, il était préparé. Il nous a donné quelques très bonnes minutes des deux côtés du terrain. Il était prêt, et ça rend les choses beaucoup plus simples quand un vétéran, hautement distingué, accepte des DNP avec grâce et classe, et qu’il continue à se préparer pour être prêt ».