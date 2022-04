« De toutes les équipes en playoffs, on est sans doute celle qui est le plus à l’aise quand elle est menée 3-1« . Mike Malone a le sens de la formule. Son équipe a évité le « sweep » cette nuit, et cette première victoire face aux Warriors a redonné du baume au coeur à tout le groupe.

Evidemment, aucune équipe dans l’histoire n’a remporté une série après avoir été menée 3-0 mais les Nuggets sont les spécialistes du « comeback », et dans la « bulle », ils avaient renversé le Jazz et les Clippers après avoir été menés 3-1. Deux « remontada » dans la même année, c’était une première dans l’histoire de la NBA. Voilà pourquoi, Denver croit dans l’impossible.

« Les probabilités sont contre nous… Mais nous avons déjoué les pronostics plusieurs fois, alors pourquoi pas ? » répond Jokic, exemplaire dans le Game 4.

Pour Mike Malone, il faut simplement survivre. « Est-ce que je peux dire qu’on est dans la position souhaitée ? Non… mais on est en vie. On va se battre pour survivre un jour de plus« .

Auteur de cinq interceptions, Austin Rivers estime que l’écart est plus mince qu’on ne le pense entre les deux formations. « On se dit qu’on devrait être à 2-2 si on n’avait pas craqué dans le match précédent« .

Surtout, les Nuggets se disent que ces Warriors ne sont pas infaillibles. « On voit qu’ils sont battables » souligne Monte Morris. « C’est une équipe incroyable, mais quand on joue notre style de basket, quand on leur rend les choses compliquées, et quand on apporte de l’énergie, on se donne une chance de gagner. Voilà pourquoi je pense que désormais, ce sera différent là-bas. »

« On ne veut pas revenir à Denver car s’ils gagnent le prochain, alors tout sera possible »

Dans le camp d’en face, on est évidemment au courant que Denver est le spécialiste des retournements de situation. Mais Steve Kerr apprécie l’idée de finir la série devant les fans des Warriors.

« C’est la situation souhaitée quand on a l’avantage du terrain : on gagne les deux premiers, on en ramène un de l’extérieur, et on revient à la maison avec la possibilité de se qualifier. On est exactement là où on le souhaitait. »

Pour Draymond Green, c’est même un mal pour un bien. « Ce n’est pas la pire des choses pour nous… On a acquis de l’expérience de playoffs. Ce n’est pas forcément mauvais« .

Quant à Klay Thompson, il reste prudent et il parle d’un Game 5 à gagner absolument. « Il faut qu’on soit dans la position de ceux qui jouent leur saison dans le Game 5. Il faut qu’on débarque avec dans l’attitude, l’idée, que c’est un « must-win ». On aimerait avoir un peu de repos avant la prochaine série. On ne veut pas revenir à Denver car s’ils gagnent le prochain, alors tout sera possible. »