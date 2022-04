Les bonnes nouvelles s’enchainent pour North Carolina : après Armando Bacot et RJ Davis, c’est Caleb Love qui annonce son retour sur le campus de Chapel Hill la saison prochaine. Battus en finale de la « March Madness » par Kansas au début du mois, les Tar Heels peuvent donc miser sur l’expérience et la continuité, et seront armés jusqu’aux dents pour repartir au combat et tenter de gagner ce titre qu’ils ont frôlé il y a trois semaines.

Pour Caleb Love, c’est une décision qui fait sens. Car malgré une très bonne saison « sophomore » (15.9 points, 3.4 rebonds et 3.6 passes décisives), il n’avait aucune chance d’être sélectionné au premier tour, et peu de certitudes au second tour. Il choisit donc sagement de revenir pour une troisième saison à la fac’, et pourra ainsi poursuivre sa progression après un exercice 2021/22 satisfaisant, durant lequel il a passé un cap.

La prochaine étape, d’un point de vue personnel, est maintenant de s’affirmer comme une valeur sûre de la Draft 2023, tout en continuant de cartonner sur les parquets universitaires.

Si proche du titre avec ses Tar Heels, le natif de St. Louis, comme Armando Bacot et RJ Davis, a le sentiment que le contrat n’est pas rempli après cette fin de saison amère : il évoquait une « histoire encore en cours d’écriture »…