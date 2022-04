Un peu plus d’une semaine après la défaite face à Kansas en finale de la « March Madness », North Carolina peut déjà se projeter sereinement sur la saison prochaine.

Car Armando Bacot, meilleur marqueur et rebondeur des Tar Heels cette saison (16.3 points et 13.1 rebonds), a annoncé qu’il rempilait pour sa saison « senior », sa quatrième et dernière sur le campus de Chapel Hill.

Tar Heel forever ❤️ pic.twitter.com/lBbbrb0hTT — Armando Bacot Jr. (@iget_buckets35) April 13, 2022

Immense tout au long du tournoi NCAA (15.3 points et 16.5 rebonds), pendant lequel il est devenu le premier joueur de l’histoire à réaliser six « double-double », Armando Bacot avait terminé la finale sur une jambe à cause d’une entorse à la cheville, réussissant tout de même un match de très haute volée (15 points et 15 rebonds).

Certainement frustré par la fin de saison de UNC, et sans assurance d’un avenir concret en NBA, le pivot revient donc boucler son cursus à la fac’, avec l’ambition de finir le travail.

« Cette année m’a fait comprendre une chose, que je ne voulais pas rater l’opportunité de recommencer l’an prochain. […] Je veux saisir cette chance de jouer ces grands matches, de garder North Carolina sur le devant de la scène, et de le faire pour Coach [Hubert] Davis » explique-t-il. « Nous voulons ajouter une nouvelle bannière au plafond du Smith Center. Mon histoire ici n’est pas terminée. La saison prochaine commence aujourd’hui. »

Avec le retour désormais acté d’un Armando Bacot qui sera un des favoris à la reprise pour remporter le trophée de joueur de l’année, North Carolina, qui devrait également toujours pouvoir compter sur Caleb Love et RJ Davis, est d’ores et déjà considéré comme un des grands favoris pour le titre national de la saison prochaine.